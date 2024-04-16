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Зеленський: На розгляд РНБО готують питання щодо роботи онлайн-казино

Із цього приводу відбулася підготовча нарада.

Зеленський: На розгляд РНБО готують питання щодо роботи онлайн-казино
Азартні ігри
Фото: pixabay

На розгляд Ради національної безпеки та оборони України готують питання щодо загроз безпеці держави через поширення онлайн-казино.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 квітня сказав Президент Володимир Зеленський.

З цього приводу відбулася підготовча нарада.

"Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що "всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані".

Контроль держави над онлайн-казино: що відомо

  • Наприкінці березня на сайті електронних петицій з'явилася пропозиція бійця 59 бригади Павла Петриченка заборонити гральний бізнес.
  • Військовий поскаржився на шкоду, яку гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Зокрема, для деяких бійців азартні ігри стають єдиним способом справитись зі стресом, тож є випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори.
  • Петиція у перший же день набрала понад 26 тисяч голосів з необхідних 25 тисяч.
  • Опісля Зеленський повідомив, що доручив Службі безпеки, Держспецзвʼязку, Мінцифри та Секретарю РНБО проаналізувати ситуацію з онлайн-казино в Україні і запропонувати рішення щодо цього питання.
  • 2 квітня відбулася нарада Президента зі СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та Секретарем РНБО.
  • Згодом податковий Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про суттєве посилення контролю за гральним бізнесом.
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