Зеленський: На розгляд РНБО готують питання щодо роботи онлайн-казино

На розгляд Ради національної безпеки та оборони України готують питання щодо загроз безпеці держави через поширення онлайн-казино.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 квітня сказав Президент Володимир Зеленський.

З цього приводу відбулася підготовча нарада.

"Провів підготовчу нараду: секретар РНБО, СБУ, Мінцифри, Офіс. Зараз готується на розгляд РНБО питання щодо загроз безпеці нашої держави, нашого суспільства через поширення онлайн-казино та неконтрольованість цієї сфери", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що "всі можливості в цій сфері маніпулювати людьми та шкодити інтересам суспільства мають бути й будуть заблоковані".

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