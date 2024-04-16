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Мобілізаційний законопроєкт відправили на підпис Зеленському

Президент має 15 днів, щоб підписати довгоочікуваний документ. 

Мобілізаційний законопроєкт відправили на підпис Зеленському
Фото: Генштаб ЗСУ

Ухвалений минулого тижня законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" відправили на підпис президенту. 

Учора його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Сьогодні документ спрямували на підпис Володимиру Зеленському, йдеться у картці законопроєкту.

Зеленський має 15 днів на підпис документу. Чинності законопроєкт набуде через місяць після підписання президентом.

  • Законопроєкт, робота на яким тривала понад пів року, ухвалили без прописаних норм щодо демобілізації та ротації, хоча перші версії документу це передбачали. Натомість законотворці хочуть розробити новий законопроєкт щодо цього. Рішення ухвалити законопроєкт без згадки про ротацію і демобілізацію для тих, хто вже роками боронить Україну, спричинило критику в політичних колах та у суспільстві. 
  • З тексту документу правками також прибрали велику кількість санкцій, яких би мали зазнати ухилянти.
  • У законі ще раз зафіксували скасування строкової служби. Відтепер усі звільнені строковики переходять у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил. Також ще раз згадують, що призовний вік зменшили з 27 до 25 років. Варто нагадати, що з травня 2024 року набуде чинності закон, яким скасували категорію обмежено придатних. Визнані ними повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Докладно про фінальну версію законопроєкту читайте в матеріалі "Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції".
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