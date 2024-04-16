Мобілізаційний законопроєкт відправили на підпис Зеленському

Ухвалений минулого тижня законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" відправили на підпис президенту.

Учора його підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук. Сьогодні документ спрямували на підпис Володимиру Зеленському, йдеться у картці законопроєкту.

Зеленський має 15 днів на підпис документу. Чинності законопроєкт набуде через місяць після підписання президентом.