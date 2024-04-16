«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
​Часів Яр. Часу обмаль
​Часів Яр. Часу обмаль
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ повідомила про підозру бойовику РФ, який воював проти Сил оборони під Соледаром

Мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині у вересні 2023 року добровільно “мобілізувався” до війська ворога.

СБУ повідомила про підозру бойовику РФ, який воював проти Сил оборони під Соледаром
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який воював проти Сил оборони на сході України.

Наприкінці лютого цього року українські захисники повністю знищили підрозділ фігуранта та відбили ще 6 атак противника в районі Соледара на Донеччині. Тоді ворожий поплічник був єдиним, хто вцілів з рашистів, а потім дві доби переховувався у водостічній трубі «в компанії» знищених окупантів. Втім, воїни Сил оборони все одно виявили бойовика та взяли його у полон.

За даними слідства, ним виявився мешканець тимчасово окупованого Біловодська на Луганщині. У вересні 2023 року він добровільно «мобілізувався» до лав Південного військового округу країни-агресора. Там зрадника призначили старшим навідником мінометного взводу у складі 123-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії.

Перебуваючи на цій посаді, фігурант виконував завдання російського командування щодо обстрілів позицій ЗСУ в районі Білогорівки у Луганській області. Потім його «перекинули» на Краматорський напрямок, де він штурмував українські укріпрайони поблизу Соледара.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ).

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення осіб командирів окупаційного угруповання РФ, до якого входив підозрюваний, та їхньої причетності до вчинення воєнних злочинів.

Раніше чотири бойовики окупаційних формувань отримали 15 років тюрми. Усіх чотирьох зрадників було взято у полон під час запеклих боїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies