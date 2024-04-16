​Часів Яр. Часу обмаль
​Часів Яр. Часу обмаль
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
У Сенаті США заявили про досягнення згоди щодо допомоги Україні та Ізраїлю
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
Код «капучино», або Чому ми не їдемо з Харкова
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
На фронті загинув активіст Павло Петриченко
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
Reuters: Україна в останню мить відмовилася від угоди про безпеку судноплавства в Чорному морі
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
«Претензія не в тому, що вони Бога не люблять, а в тому, як роблять свою справу». Капелани про проблеми капеланської служби
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Україна скидає з безпілотників давньоримську зброю "caltrops", щоб зупинити російські вантажівки, – Forbes
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
ГоловнаСвіт

Сі Цзіньпін: Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ

Глава КНР схиляє до мирних переговорів.

Сі Цзіньпін: Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ
Глава КНР Сі Цзіньпін
Фото: ЕРА/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції щодо України, але тільки якщо в ній візьмуть участь "усі зацікавлені сторони", тобто і Росія.

Про це пише Interfax-Україна із посиланням на телебачення Китаю.

"Китай не є стороною або учасником «української кризи» (так у Китаї називають війну в України – авт.), але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, і підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів", – йдеться у повідомленні Центрального телебачення Китаю (CCTV).

Крім цього, лідери країн визнали необхідною підтримку принципів ООН і засудили використання ядерної зброї або нападів на мирні цілі або ядерні об'єкти. 

Вони також домовилися "у належний спосіб вирішувати проблеми продовольчої безпеки" і дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права.

  • Шольц вже вдруге приїздить до Китаю. За інформацією іноземних ЗМІ, очікувалося, що він порушить питання війни Росії в Україні, "можливо, закликавши Китай використати свій вплив на Москву для пошуку рішення".
  • Схожі заяви щодо участі Росії у мирній конференції щодо України вже лунали у Пекіні після відвідин КНР Лавровим. Тоді ж голова комісії з закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив про посилення стратегічної співпраці з Москвою. 
  • Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про співпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
  • Видання Associated Press написало, що Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки.
  • У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ. 
  • У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
  • У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies