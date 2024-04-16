Сі Цзіньпін: Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції щодо України, але тільки якщо в ній візьмуть участь "усі зацікавлені сторони", тобто і Росія.

Про це пише Interfax-Україна із посиланням на телебачення Китаю.

"Китай не є стороною або учасником «української кризи» (так у Китаї називають війну в України – авт.), але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, і підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів", – йдеться у повідомленні Центрального телебачення Китаю (CCTV).

Крім цього, лідери країн визнали необхідною підтримку принципів ООН і засудили використання ядерної зброї або нападів на мирні цілі або ядерні об'єкти.

Вони також домовилися "у належний спосіб вирішувати проблеми продовольчої безпеки" і дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права.