Сі Цзіньпін: Китай підтримує мирну конференцію щодо України, але за участі РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Китай підтримує проведення мирної конференції щодо України, але тільки якщо в ній візьмуть участь "усі зацікавлені сторони", тобто і Росія.
Про це пише Interfax-Україна із посиланням на телебачення Китаю.
"Китай не є стороною або учасником «української кризи» (так у Китаї називають війну в України – авт.), але він по-своєму просуває мирні переговори. Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному вирішенню кризи, і підтримує своєчасне скликання міжнародної мирної конференції, визнаної Росією та Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних варіантів", – йдеться у повідомленні Центрального телебачення Китаю (CCTV).
Крім цього, лідери країн визнали необхідною підтримку принципів ООН і засудили використання ядерної зброї або нападів на мирні цілі або ядерні об'єкти.
Вони також домовилися "у належний спосіб вирішувати проблеми продовольчої безпеки" і дотримуватися принципів міжнародного гуманітарного права.
- Шольц вже вдруге приїздить до Китаю. За інформацією іноземних ЗМІ, очікувалося, що він порушить питання війни Росії в Україні, "можливо, закликавши Китай використати свій вплив на Москву для пошуку рішення".
- Схожі заяви щодо участі Росії у мирній конференції щодо України вже лунали у Пекіні після відвідин КНР Лавровим. Тоді ж голова комісії з закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І заявив про посилення стратегічної співпраці з Москвою.
- Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про співпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
- Видання Associated Press написало, що Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки.
- У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.
- У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
- У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.