Китай вважає, що Росія повинна брати участь у конференції щодо миру в Україні

Голова комісії з закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван І після зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив про посилення стратегічної співпраці з Москвою. Також він сказав, що Китай і Росія повинні стояти на боці "чесності і справедливості", пише Радіо Свобода.

Китай схвалює скликання міжнародної конференції щодо України, але за умови участі в ній Росії, пише "Ліга". Раніше Україна говорила, що участь представників Росії можлива в другій конференції, після напрацювання конкретики для встановлення миру, а в першій, що відбудеться у Швейцарії, росіян бути не повинно.

Лавров перебуває в Китаї з дводенним візитом. Під час виступу російській міністр продовжив риторику проти НАТО.

Окрім Ван І, Лаврова приймав і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Китай у контексті війни в Україні

Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.

У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.

У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.

Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.

У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.

За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні.

Нещодавно до Китаю літав міністр закордонних справ Франції. Стефан Сежурне вважає, що Китай повинен ясно висловлюватися на адресу Росії щодо війни в Україні.

Цього тижня з візитом до Пекіна вирушить канцлер Німеччини Олаф Шольц, який також зібрався говорити про Україну.

Конференція щодо миру в Україні: про що йдеться

Цього року, орієнтовно в черні, Швейцарія прийматиме в себе великий саміт щодо миру в Україні. Це українська ініціатива, спрямована на імплементацію формули миру. Точна кількість країн-учасниць ще невідома, але орієнтовно їх близько ста.

Голова президентського офісу Андрій Єрмак говорив, що учасниками стануть різні країни, але росіян на захід не запрошують. А от на другий саміт, вважає Єрмак, росіян можна покликати. "На другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо разом представників Російської федерації, де їм буде представлений цей план, на той випадок якщо хто там на той час буде представляти країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру", – сказав Єрмак.

Президент Зеленський, коментуючи це, сказав, що на першому саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. "Це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там буде з їх боку, ми не знаємо. Але ми говоримо, що цей документ буде представлений перемовниками російській стороні. І ми будемо готові до другого саміту до відповідних дипломатичних кроків", – наголосив він, зазначивши, що Україні потрібен справедливий мир.

Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.

Зеленський також пояснював, що в межах саміту росіян можуть передати план, а приймуть вони його чи ні – інше запитання.