Росія вночі атакувала електроенергетику в декількох областях, були загоряння

Йдеться про Полтавську, Львівську і Дніпропетровську області.

Уночі російська армія атакувала високовольтну підстанцію в Полтавській області. Унаслідок атаки було загоряння, пошкоджено обладнання.

Також ворог атакував високовольтну підстанцію в Львівській області – там горіло обладнання. Триває уточнення наслідків, повідомили в Міненерго.

"Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено", – додали в міністерстві.