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Росія вночі атакувала електроенергетику в декількох областях, були загоряння

Йдеться про Полтавську, Львівську і Дніпропетровську області. 

Росія вночі атакувала електроенергетику в декількох областях, були загоряння
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Уночі російська армія атакувала високовольтну підстанцію в Полтавській області. Унаслідок атаки було загоряння, пошкоджено обладнання.

Також ворог атакував високовольтну підстанцію в Львівській області – там горіло обладнання. Триває уточнення наслідків, повідомили в Міненерго

"Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено", – додали в міністерстві.

  • Цієї ночі окупанти били безпілотниками. Захисники збили всі 20 запущених БпЛА, але деякі уламки впали на енергетичні об'єкти. 
  • Львівська ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків горів об'єкт критичної інфраструктури. 
  • У Полтавській області, де росіяни вчора вбили одну людину і поранили ще близько 10 унаслідок удару по будинку, збили вночі два БпЛА. У Дніпропетровській області збили п'ять "шахедів". Також ППО працювала в Вінницькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.
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