Росія вночі атакувала електроенергетику в декількох областях, були загоряння

Уночі російська армія атакувала високовольтну підстанцію в Полтавській області. Унаслідок атаки було загоряння, пошкоджено обладнання.
Також ворог атакував високовольтну підстанцію в Львівській області – там горіло обладнання. Триває уточнення наслідків, повідомили в Міненерго.
"Через бойові дії на Дніпропетровщині одночасно відключились дві високовольтні повітряні лінії, при цьому знеструмився промисловий обʼєкт. Споживачів заживлено", – додали в міністерстві.
- Цієї ночі окупанти били безпілотниками. Захисники збили всі 20 запущених БпЛА, але деякі уламки впали на енергетичні об'єкти.
- Львівська ОВА повідомила, що внаслідок падіння уламків горів об'єкт критичної інфраструктури.
- У Полтавській області, де росіяни вчора вбили одну людину і поранили ще близько 10 унаслідок удару по будинку, збили вночі два БпЛА. У Дніпропетровській області збили п'ять "шахедів". Також ППО працювала в Вінницькій, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.