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Державний оператор тилу закупив літній одяг для ЗСУ

Наразі військові вже отримали костюми літні польові та черевики.

Державний оператор тилу закупив літній одяг для ЗСУ
ДОТ закупив літній одяг для ЗСУ
Фото: ДОТ

Державний оператор тилу придбав літню форму для Збройних сил України. Зокрема, було закуплено костюми літні польові, футболки, кепі, сорочки бойові, черевики літні, пояси, спідню білизну та шкарпетки.

Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Серед переможців аукціонів є нові учасники, що раніше не постачали військовим одяг, зокрема: "Тисхутролюкс" постачатимуть кепі бойове,"Дюна-Веста", "Дім взуття" – шкарпетки, "Олімп Євротрейд" – білизну.

Зазначається, що економія на одиниці товару в порівнянні з цінами до ДОТ становить:

  • костюм літній польовий – 9% / 186 грн;
  • футболка – 26% / 48 грн;
  • сорочка бойова – 5% / 45 грн;
  • кепі бойове – 9% / 15 грн;
  • шкарпетки літні – 59% / 38 грн;
  • спідня білизна – 33% / 40 грн.

Загальна економія закупівель літнього одягу для одного військового - 377 грн.

Наразі військові вже отримали костюми літні польові та літні черевики. Крайні терміни постач інших товарів – кінець липня.

  • У лютому військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, які виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів. 50 тисяч комплектів вже почали постачати у війська. Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових  костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 оголошено тендери на закупівлі цих товарів.
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