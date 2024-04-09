Головне за ніч та ранок вівторка, 9 квітня: атака "шахедів" на Львівщину, 23 знищені ворожі танки

Нічна повітряна атака, 56 бойових зіткнень, 40 відбитих штурмів на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи у Воронезькій області.

Цієї ночі ворожі "шахеди" намагалися атакувати Львівщину. Сили протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір області.

Про це повідомив голова ОДА Максим Козицький. "На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – зазначив він.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 56 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 850 окупантів, 23 ворожі танки та 30 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 449 250 військових.,

Про інші втрати противника – в новині.

У Воронезькій області безпілотники атакували Борисоглібський авіаційний центр, стверджує телеграм-канал ASTRA.

За даними каналу, два безпілотники атакували авіаційний центр підготовки льотного складу імені В.П. Чкалова. Обидва БпЛА вибухнули.

У будівлі пошкоджено фасад та вікна, поранених немає. Губернатор заявляв, що в регіоні збили один безпілотник, а про те, що саме зазнало атаки, не сказав.

За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони. За попередніми даними, уражено головний виробничий цех, інформація про збиття безпілотників російською ППО не відповідає дійсності.

Тисячі людей зібралися на площах та у мальовничих місцинах у Канаді, США та Мексиці, щоб поспостерігати за повним сонячним затемненням.

Як пише CNN, Місяць закрив сонячний диск приблизно на чотири хвилини. Першими рідкісне явище могли побачити мешканці міста Мазатлан на тихоокеанському узбережжі Мексики. Пізніше затемнення також було добре видно у Сполучених Штатах, особливо в Техасі, Арканзасі, Огайо та Вермонті.

Натовпи людей зустрічали момент повного закриття Сонця радісними вигуками. У деяких містах просто в цей час закохані пари робили пропозиції та одружувалися.

Згідно із заявою NASA, наступне повне затемнення відбудеться у серпні 2026 року, спостерігати за ним зможуть у Гренландії, Ісландії, Іспанії та частині Португалії. А от Америці доведеться чекати аж два десятиліття, до серпня 2044 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!