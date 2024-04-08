Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров поїхав до Пекіна "демонструвати силу зв'язків із близьким дипломатичним союзником Китаєм". Він планує обговорювати війну в Україні та ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, пише з посиланням на кремлівське агентство The Guardian.
Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін запевнила, що "Китай має об'єктивну та справедливу позицію щодо українського питання". Вона також сказала, що Пекін активно просуває мирні переговори та політичні рішення.
"Китай не є творцем або стороною української кризи, і ми не робили і не робитимемо нічого, щоб отримати від неї вигоду", – сказала вона.
Слід зазначити, що за час повномасштабної війни Пекін ще більше зміцнив торговельні зв'язки з Москвою.
Нін на брифінгу в понеділок також сказала, що "відповідні країни не повинні паплюжити і нападати на нормальні міждержавні відносини між Китаєм і Росією... не кажучи про те, аби перекладати провину на Китай і провокувати блокове протистояння".
Сьогодні візит до Китаю завершує американська міністерка фінансів Джанет Єллен. Вона сказала, що попередила китайських посадовців про наслідки підтримки російських військових закупівель.
Китай у контексті війни в Україні
- Пекін офіційно повномасштабне російське вторгнення до України не заохочує, але і відносин з Росією не розриває. За понад два роки війни китайські посадовці декілька разів зустрічалися з росіянами, а торговельні відносини між країнами лише зміцніли.
- У 2022 Пекін презентував власне бачення миру в Україні. План мав достатньо сумнівні позиції, як "скасування односторонніх санкцій" і фактичне припинення вогню без умови виведення окупаційних військ.
- У 2023, після першої за час повномасштабної війни розмови між українським президентом і китайським лідером, Пекін оголосив про візит спецпредставника в євразійських справах Лі Хуея. Окрім України, він відвідав країни ЄС та Росію.
- Другий "вояж" китайського дипломата відбувся вже в березні 2024.
- У квітні Китай зробив чергову заяву щодо війни в Україні, назвавши її "українською кризою". Речник міністерства закордонних справ Ван Венбін на брифінгу сказав, що є ризик ескалації "кризи", тому треба докладати зусиль для деескалації, щоб закінчити конфлікт шляхом переговорів, а не битв.
- За даними Bloomberg, Китай продає Росії супутникові знімки, які вона використовує для ударів по Україні.