Лавров поїхав до Пекіна обговорювати Україну

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров поїхав до Пекіна "демонструвати силу зв'язків із близьким дипломатичним союзником Китаєм". Він планує обговорювати війну в Україні та ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, пише з посиланням на кремлівське агентство The Guardian.

Речниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін запевнила, що "Китай має об'єктивну та справедливу позицію щодо українського питання". Вона також сказала, що Пекін активно просуває мирні переговори та політичні рішення.

"Китай не є творцем або стороною української кризи, і ми не робили і не робитимемо нічого, щоб отримати від неї вигоду", – сказала вона.

Слід зазначити, що за час повномасштабної війни Пекін ще більше зміцнив торговельні зв'язки з Москвою.

Нін на брифінгу в понеділок також сказала, що "відповідні країни не повинні паплюжити і нападати на нормальні міждержавні відносини між Китаєм і Росією... не кажучи про те, аби перекладати провину на Китай і провокувати блокове протистояння".

Сьогодні візит до Китаю завершує американська міністерка фінансів Джанет Єллен. Вона сказала, що попередила китайських посадовців про наслідки підтримки російських військових закупівель.

Китай у контексті війни в Україні