Шольц перебуває з візитом у Китаї, може говорити про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час поїздки до Китаю може говорити про війну в Україні, пише Bloomberg.
Це другий візит німецького лідера до Пекіна на посаді канцлера.
“Очікується, що він ... порушить питання війни Росії в Україні, можливо, закликавши Китай використати свій вплив на Москву для пошуку рішення”, − зазначає видання.
Шольц також говоритиме з китайськими чиновниками про проблему надлишку потужностей, демпінгу − продажу товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках та порушення авторських прав у країні. Якщо Пекін не прислухається до європейських попереджень щодо припинення дискримінаційної ділової практики, Брюссель може посилити механізми захисту торгівлі, зазначає видання.
- Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про співпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
- Видання Associated Press написало, що Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки.