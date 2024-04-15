Шольц перебуває з візитом у Китаї, може говорити про війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час поїздки до Китаю може говорити про війну в Україні, пише Bloomberg.

Це другий візит німецького лідера до Пекіна на посаді канцлера.

“Очікується, що він ... порушить питання війни Росії в Україні, можливо, закликавши Китай використати свій вплив на Москву для пошуку рішення”, − зазначає видання.

Шольц також говоритиме з китайськими чиновниками про проблему надлишку потужностей, демпінгу − продажу товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках та порушення авторських прав у країні. Якщо Пекін не прислухається до європейських попереджень щодо припинення дискримінаційної ділової практики, Брюссель може посилити механізми захисту торгівлі, зазначає видання.