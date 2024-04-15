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Шольц перебуває з візитом у Китаї, може говорити про війну в Україні

Також на порядку денному німецького канцлера питання торгівлі.

Шольц перебуває з візитом у Китаї, може говорити про війну в Україні
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час поїздки до Китаю може говорити про війну в Україні, пише Bloomberg.

Це другий візит німецького лідера до Пекіна на посаді канцлера.

“Очікується, що він ... порушить питання війни Росії в Україні, можливо, закликавши Китай використати свій вплив на Москву для пошуку рішення”, − зазначає видання.

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Шольц також говоритиме з китайськими чиновниками про проблему надлишку потужностей, демпінгу − продажу товарів за цінами, нижчими від контрактних на міжнародних товарних ринках та порушення авторських прав у країні. Якщо Пекін не прислухається до європейських попереджень щодо припинення дискримінаційної ділової практики, Брюссель може посилити механізми захисту торгівлі, зазначає видання.

  • Китай посилив вплив на російського президента і його оточення, він зміг надати не лише економічні гарантії керманичу Кремля, а й політичні. Залежність Росії від КНР стала майже тотальною. Так, китайська влада вважає РФ гарним інструментом для розхитування Заходу. Детальніше про співпрацю Китаю і РФ читайте у матеріалі LB "Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України".
  • Видання Associated Press написало, що Китай відповідальний за 90% поставок мікроелектроніки до РФ, яку країна-агресор використовує для вироблення ракет, дронів та військової техніки. 
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