До Ізраїлю не долетіла половина балістичних ракет, які випустив Іран, − ЗМІ

Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не досягнула своїх цілей.

Про це пишуть ABC News з посиланням на двох американських офіційних осіб.

Ракети або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися.

Ізраїль заявив, що оборонна система країни “Залізний купол” витримала серйозне випробування під час атаки Ірану в суботу, перехопивши 99% із 300 “загроз різного типу”, спрямованих на неї.

За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет.

Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені − це дуже важливе стратегічне досягнення”.

Він додав, що жертвою атаки Ірану стала 7-річна дівчинка, яка була важко поранена після влучання осколка, ймовірно, від перехопленої ракети.