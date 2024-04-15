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До Ізраїлю не долетіла половина балістичних ракет, які випустив Іран, − ЗМІ

Речник Армії оборони Ізраїлю повідомив про збиття 99% цілей. Жертвою атаки Ірану стала семирічна дівчинка.

До Ізраїлю не долетіла половина балістичних ракет, які випустив Іран, − ЗМІ
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Фото: Iran Press

Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не досягнула своїх цілей.

Про це пишуть ABC News з посиланням на двох американських офіційних осіб.

Ракети або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися.

Ізраїль заявив, що оборонна система країни “Залізний купол” витримала серйозне випробування під час атаки Ірану в суботу, перехопивши 99% із 300 “загроз різного типу”, спрямованих на неї.

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За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет.

Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені − це дуже важливе стратегічне досягнення”.

Він додав, що жертвою атаки Ірану стала 7-річна дівчинка, яка була важко поранена після влучання осколка, ймовірно, від перехопленої ракети.

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці та британці.
  • На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Тоді унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
  • Вчора глава МЗС Ірану заявив, що Іран попередив сусідні держави і США про атаку на Ізраїль. Начебто саме тому більшість ракет і дронів вдалося збити, запобігши масовим жертвам серед населення.
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