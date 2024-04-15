До Ізраїлю не долетіла половина балістичних ракет, які випустив Іран, − ЗМІ

Щонайменше половина балістичних ракет, запущених Іраном по Ізраїлю, не досягнула своїх цілей.
Про це пишуть ABC News з посиланням на двох американських офіційних осіб.
Ракети або не запустилися, або зазнали невдачі в польоті, або розбилися.
Ізраїль заявив, що оборонна система країни “Залізний купол” витримала серйозне випробування під час атаки Ірану в суботу, перехопивши 99% із 300 “загроз різного типу”, спрямованих на неї.
За словами речника Армії оборони Ізраїлю Даніеля Хагарі, Корпус вартових Ісламської революції Ірану запустив 170 безпілотних літальних апаратів, понад 120 балістичних ракет і понад 30 крилатих ракет.
Хагарі сказав, що “99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені − це дуже важливе стратегічне досягнення”.
Він додав, що жертвою атаки Ірану стала 7-річна дівчинка, яка була важко поранена після влучання осколка, ймовірно, від перехопленої ракети.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив по Ізраїлю безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Збивати цілі Єрусалиму допомагали американці та британці.
- На початку квітня Іран і “Хезболла” пообіцяли помститися Ізраїлю за удар по консульству в Сирії. Тоді унаслідок удару в Дамаску загинули щонайменше семеро іранських військовослужбовців. Також було зруйновано будівлю консульства.
- Вчора глава МЗС Ірану заявив, що Іран попередив сусідні держави і США про атаку на Ізраїль. Начебто саме тому більшість ракет і дронів вдалося збити, запобігши масовим жертвам серед населення.