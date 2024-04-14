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Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль

На сьогоднішній вечір заплановано зустріч лідерів країн у дистанційному форматі.

Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль
G7
Фото: НАЗК

Італія скликала термінове засідання представників країн "Групи семи" після сьогоднішньої повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Про це йдеться у заяві італійського головування.

"Італійське головування у G7 скликало на сьогоднішній вечір зустріч лідерів країн у дистанційному форматі, щоб обговорити напад Ірану на Ізраїль", - йдеться у заяві.

Як відомо, цього року Ітаплія головує в G7.

  • У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
  • Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.
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