Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль

На сьогоднішній вечір заплановано зустріч лідерів країн у дистанційному форматі.

Італія скликала термінове засідання представників країн "Групи семи" після сьогоднішньої повітряної атаки Ірану на Ізраїль.

Про це йдеться у заяві італійського головування.

"Італійське головування у G7 скликало на сьогоднішній вечір зустріч лідерів країн у дистанційному форматі, щоб обговорити напад Ірану на Ізраїль", - йдеться у заяві.

Як відомо, цього року Ітаплія головує в G7.