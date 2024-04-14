Італія скликала термінове засідання G7 через атаку Ірану на Ізраїль

Італія скликала термінове засідання представників країн "Групи семи" після сьогоднішньої повітряної атаки Ірану на Ізраїль.
Про це йдеться у заяві італійського головування.
"Італійське головування у G7 скликало на сьогоднішній вечір зустріч лідерів країн у дистанційному форматі, щоб обговорити напад Ірану на Ізраїль", - йдеться у заяві.
Як відомо, цього року Ітаплія головує в G7.
- У ніч на 14 квітня Іран запустив безпілотники та балістичні ракети у бік Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю зазначив, що країна готова до нападу з боку Ірану. Іран, своєю чергою, попередив: якщо Ізраїль помститься за удари, нанесені у ніч на 14 квітня, то атака Тегерану буде сильнішою.
- Керівництво республіканців у Палаті представників Конгресу США оголосило, що наступного тижня голосуватиме за допомогу Ізраїлю через напад зі сторони Ірану.