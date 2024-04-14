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Україна засудила масовану атаку на Ізраїль, – МЗС

Дії Тегерана несуть ризи подальшої ескалації на Близькому Сході.

Україна засудила масовану атаку на Ізраїль, – МЗС
МЗС України
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України засудило масовану атаку Ірану проти Ізраїля, зазначивши, що дії Тегерана несуть ризикнесуть ризик  подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. 

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС України.

"Подібні дії є абсолютно неприйнятними, безвідповідальними та несуть ризик безпрецедентної подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході. Необхідно докласти всіх зусиль, аби не допустити переростання протистояння у масштабніший регіональний конфлікт", – ідеться в заяві.

У МЗС додають, що ця атака "вчергове демонструє важливість мобілізації всіх сил вільного світу на захист глобальних кордонів демократії".

Нагадаємо, 14 квітня уночі Іран випустив понад 300 повітряних цілей по Ізраїлю.

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