У торговому центрі Сіднея в Австралії сталася різанина, шестеро людей загинули

13 квітня в австралійському Сіднеї чоловік з ножем напав на відвідувачів торговельного центру Westfield Bondi Junction. Жертвами нападу стали шестеро людей, ще восьмеро людей зазнали поранень, серед них — дитина, пише CNN.

Зазначається, що підозрюваний, який, за даними поліції, діяв сам, був застрелений на місці злочину поліцейським.

Напад був здійсненим о 15:10-15:20 за місцевим часом.

"Це був жахливий акт насильства, спрямований без розбору на невинних людей, які звичайної суботи ходили за покупками", — заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі.

Інформації про особу злочинця чи можливі мотиви нападу наразі немає. Місцева поліція повідомляє, що інцидент наразі вичерпаний, однак попереджає громадян триматися подалі від району.