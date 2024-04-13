Георгієва офіційно очолила МВФ на другий термін

Болгарська фінансистка головуватиме у фонді до 2029 року.

Крісталіна Георгієва обрана директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду на другий п'ятирічний термін.

Як повідомив МВФ на своєму сайті, рада директорів фонду погодила кандидатуру болгарської фінансистки. Георгієва була єдиною, хто претендував на цю посаду.

Представники ради директорів заявили, що очільниця продемонструвала сильне й гнучке лідерство в час глобальних потрясінь. За її головування МВФ схвалив понад 360 мільярдів доларів фінансування для 97 країн, провів списання боргів для найбідніших членів та запровадив низку нових фінансових програм й інституцій.

Крісталіна Георгієва офіційно розпочне свій другий термін на чолі МВФ 1 жовтня 2024 року. Вона має досвід роботи виконавчим директором Світового банку та комісаром з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та подолання криз у Єврокомісії.