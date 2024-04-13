Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Уряд збільшив виплати військовим "на нулі" на 70 тисяч гривень
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Керівник Запорізької обласної адміністрації оприлюднив наслідки обстрілу Дніпровської ГЕС для екології
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
«Не журись, тебе хоча б бабка не обісцяла!»: реальність лікаря швидкої і стендап-коміка Богдана Вахнича
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
Туск вважає, що наступні два роки війни будуть вирішальними
ГоловнаСвіт

Георгієва офіційно очолила МВФ на другий термін

Болгарська фінансистка головуватиме у фонді до 2029 року.

Георгієва офіційно очолила МВФ на другий термін
Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва
Фото: EPA/UPG

Крісталіна Георгієва обрана директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду на другий п'ятирічний термін. 

Як повідомив МВФ на своєму сайті, рада директорів фонду погодила кандидатуру болгарської фінансистки. Георгієва була єдиною, хто претендував на цю посаду. 

Представники ради директорів заявили, що очільниця продемонструвала сильне й гнучке лідерство в час глобальних потрясінь. За її головування МВФ схвалив понад 360 мільярдів доларів фінансування для 97 країн, провів списання боргів для найбідніших членів та запровадив низку нових фінансових програм й інституцій. 

Крісталіна Георгієва офіційно розпочне свій другий термін на чолі МВФ 1 жовтня 2024 року. Вона має досвід роботи виконавчим директором Світового банку та комісаром з питань міжнародного співробітництва, гуманітарної допомоги та подолання криз у Єврокомісії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies