У Швейцарії можуть провести референдум через приєднання країни до санкцій ЄС проти Росії

Активісти і права партія зібрали достатньо голосів на підтримку проведення голосування, але уряд і парламент ще мають провести відповідні консультації.

Активісти і Швейцарська народна партія зібрали голоси на підтримку проведення референдуму, аби закріпити у конституції країни положення про постійний військовий нейтралітет, передає Bloomberg.

Це призведе до того, що Швейцарія не зможе долучатися до будь-якого військового альянсу, а також їй доведеться відмовитися, зокрема, від запровадження санкцій.

Бурхливі дискусії довкола питання нейтралітету розгорілися після того, як Швейцарія підтримала санкційні пакети Євросоюзу і запровадила обмежувальні заходи проти РФ. Критики заявили, що це відхід від нейтралітету, якого тривалий час дотримується країна. Їхні опоненти заявляють, що нейтралітет шкодить Швейцарії та бізнес-перспективам держави.

Наразі ініціатива проведення референдуму зібрали понад 130 тисяч підписів на підтримку референдуму. Тепер підрахунок голосів мають юридично оформити, а тоді уряд і парламент країни обговорять результати і мають ухвалити відповідне рішення. На це може піти декілька років.

Нейтралітет Швейцарії був закріплений у Паризькому договорі 1815 року, після поразки Наполеона. Країна дотримується юридичних зобов'язань, накладених на нейтральні держави Гаазькими конвенціями 1907 року.

Однак порушення нейтралітету було: у Другу світову війну Швейцарія надала кредити та продала зброю нацистській Німеччині. Нейтральна країна, допомагаючи пораненим солдатам і дітям, також закрила свої кордони для тисяч єврейських біженців.