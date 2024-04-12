В Австрії троє нідерландських лижників загинули через сходження лавини

В Австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло троє підданих Нідерландів, які приїхали на лижну екскурсію до популярного курорту Зельден.

Як повідомляє Deutsche Welle, у регіоні Тіроль після сильного снігопаду було оголошено про "помірний" рівень лавинної небезпеки. Незадовго до полудня відбулося сходження з гір снігового покриву шириною близько 80 метрів. Двоє нідерландських лижників опинилися під товщею снігу без шансів вибратися на поверхню. Ще одного рятувальникам вдалося дістати вчасно, проте він помер у лікарні.

Рятувально-пошукова операція була ускладнена через загрозу повторних лавин. Проте зрештою бригаді допомоги вдалося дістатися місця на висоті близько 2,5 тисяч метрів на рівні моря за допомогою гелікоптера.