Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
Остання державна: Росія знищила Трипільську ТЕС. Наслідки будуть для всієї країни
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
На війні проти росіян загинув актор Житомирського музично-драматичного театру Андрій Доманський
Росія атакувала два підземні газові сховища
Росія атакувала два підземні газові сховища
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Верховна Рада ухвалила мобілізаційний законопроєкт (доповнено)
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
Без демобілізації, з обмеженнями для ухилянтів і мотивацією для контрактників — аналіз фінальної редакції
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
У Київській області росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури – Трипільську ТЕС (доповнено)
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада майже о 2 годині ночі завершила розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА та "Кинджалами" (оновлено)
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
Ракети до Patriot, «куниці» та боєприпаси. Неоціненна допомога
ГоловнаСвіт

В Австрії троє нідерландських лижників загинули через сходження лавини

Трагедія сталася біля популярного курорту Зельден у провінції Тіроль.

В Австрії троє нідерландських лижників загинули через сходження лавини
Фото: DW

В Австрійських Альпах внаслідок сходження лавини загинуло троє підданих Нідерландів, які приїхали на лижну екскурсію до популярного курорту Зельден.

Як повідомляє Deutsche Welle, у регіоні Тіроль після сильного снігопаду було оголошено про "помірний" рівень лавинної небезпеки. Незадовго до полудня відбулося сходження з гір снігового покриву шириною близько 80 метрів. Двоє нідерландських лижників опинилися під товщею снігу без шансів вибратися на поверхню. Ще одного рятувальникам вдалося дістати вчасно, проте він помер у лікарні. 

Рятувально-пошукова операція була ускладнена через загрозу повторних лавин. Проте зрештою бригаді допомоги вдалося дістатися місця на висоті близько 2,5 тисяч метрів на рівні моря за допомогою гелікоптера.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies