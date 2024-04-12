Мексика вимагає виключити Еквадор з ООН

Країна звернулася до Міжнародного суду в Гаазі через поліцейський рейд на території посольства.

Президент Мексики Анрес Мануель Лопес Обрадор повідомив, що країна подала скаргу до Міжнародного суду в Гаазі через дії еквадорських силовиків, які увірвалися на територію мексиканського посольства в столиці Еквадору Кіто.

Як пише The Guardian, поліцейський рейд було здійснено заради арешту колишнього президента Еквадору Хорхе Гласа, який перебував на території дипломатичного відомства, щоб просити Мексику про надання притулку.

Мексиканська влада вважає, що ООН повинна виключити Еквадор зі свого складу, а Рада Безпеки не можу накласти на таке рішення вето. Також офіційний Мехіко вимагає публічних вибачень, виплати компенсації за пошкоджене майно та гарантій того, що подібні інциденти не повторяться у майбутньому.