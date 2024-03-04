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Мексика заперечила вступ до блоку БРІКС у 2024-му

Водночас Мехіко уважно стежить за економічним розвитком країн-членів організації.

Мексика заперечила вступ до блоку БРІКС у 2024-му
Фото: EPA/UPG

Мексика не подала заявку на вступ до групи БРІКС, але уважно стежить за економічним прогресом організації.

Про це міністерство закордонних страв країни написало у соцмережі X, коментуючи інформацію у ЗМІ про приєднання Мехіко до блоку у 2024 році.

Мексиканські дипломати підтвердили, що такі заяви є безпідставними.

Водночас у міністерстві заявили, що Мексика “з інтересом стежить за розвитком блоку через економічну вагу націй, які його складають, і двосторонні обміни, які наша країна проводить з його членами”.

  • БРІКС − це група держав, до якої наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Блок створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на зразок МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.
  • У січні Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.
  • Торік у грудні Аргентина офіційно відхилила запрошення стати членом організації.
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