Мексика заперечила вступ до блоку БРІКС у 2024-му

Мексика не подала заявку на вступ до групи БРІКС, але уважно стежить за економічним прогресом організації.
Про це міністерство закордонних страв країни написало у соцмережі X, коментуючи інформацію у ЗМІ про приєднання Мехіко до блоку у 2024 році.
Мексиканські дипломати підтвердили, що такі заяви є безпідставними.
Водночас у міністерстві заявили, що Мексика “з інтересом стежить за розвитком блоку через економічну вагу націй, які його складають, і двосторонні обміни, які наша країна проводить з його членами”.
📌 En relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, la @SRE_mx comparte la siguiente información:— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 3, 2024
Deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento.
🟢 México no ha solicitado su…
- БРІКС − це група держав, до якої наразі входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Блок створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на зразок МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.
- У січні Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.
- Торік у грудні Аргентина офіційно відхилила запрошення стати членом організації.