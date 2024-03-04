Мексика заперечила вступ до блоку БРІКС у 2024-му

Мексика не подала заявку на вступ до групи БРІКС, але уважно стежить за економічним прогресом організації.

Про це міністерство закордонних страв країни написало у соцмережі X, коментуючи інформацію у ЗМІ про приєднання Мехіко до блоку у 2024 році.

Мексиканські дипломати підтвердили, що такі заяви є безпідставними.

Водночас у міністерстві заявили, що Мексика “з інтересом стежить за розвитком блоку через економічну вагу націй, які його складають, і двосторонні обміни, які наша країна проводить з його членами”.

📌 En relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, la @SRE_mx comparte la siguiente información:



Deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento.



🟢 México no ha solicitado su… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 3, 2024