Президент Аргентини офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС

Раніше Мілей заявляв, що у зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках з Вашингтоном, а не на БРІКС.

Хав'єр Мілей під час зустрічі з виборцями.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей відхилив запрошення стати членом БРІКС.

Про це повідомляє Political Lore.⠀

“Хав'єр Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи Сі Цзіньпіну і Володимиру Путіну, в яких повідомив про вихід Аргентини з багатостороннього форуму БРІКС”, - пишуть аргентинські ЗМІ.

Також Мілей поінформував про це рішення президента Бразилії Лулу да Сілву, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та лідера ПАР Сіріла Рамафосу.

Раніше Мілей заявляв, що у зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках з Вашингтоном, а не на БРІКС.

Він наголошував, що Буенос-Айрес повинен відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.