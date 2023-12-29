Президент Аргентини офіційно відхилив запрошення приєднатися до БРІКС

Президент Аргентини Хав'єр Мілей відхилив запрошення стати членом БРІКС.
Про це повідомляє Political Lore.⠀
“Хав'єр Мілей кілька днів тому надіслав офіційні листи Сі Цзіньпіну і Володимиру Путіну, в яких повідомив про вихід Аргентини з багатостороннього форуму БРІКС”, - пишуть аргентинські ЗМІ.
Також Мілей поінформував про це рішення президента Бразилії Лулу да Сілву, прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді та лідера ПАР Сіріла Рамафосу.
Раніше Мілей заявляв, що у зовнішній політиці має намір зосередитися на зв'язках з Вашингтоном, а не на БРІКС.
Він наголошував, що Буенос-Айрес повинен відмовитися від песо і приєднатися до країн, які використовують долар США як офіційну валюту, а також скасувати Центральний банк і кілька міністерств, скоротивши урядовий апарат.
- Раніше на той час майбутня голова МЗС Аргентини Діана Мондіно повідомила, що БРІКС не буде розширена за рахунок Аргентини.
- Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно отримали запрошення до членства у блоці БРІКС. Лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу на саміті, який завершився у Йоганнесбурзі (ПАР). Це буде перше розширення із 2010 року.
- Згодом рішення Аргентини приєднатися до блоку БРІКС отримало негативну реакцію всередині країни.