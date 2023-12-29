"НАТО зберігає пильність", – Столтенберг про російську ракету у Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою порушення повітряного простору Польщі під час обстрілу території України російськими збройними силами 29 грудня.

"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. НАТО солідарна з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми підтримуватимемо контакт після встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", – написав Столтенберг на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023

Що відомо про ракету у Польщі: