"НАТО зберігає пильність", – Столтенберг про російську ракету у Польщі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою порушення повітряного простору Польщі під час обстрілу території України російськими збройними силами 29 грудня.
"Говорив із президентом Анджеєм Дудою про ракетний інцидент у Польщі. НАТО солідарна з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми підтримуватимемо контакт після встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", – написав Столтенберг на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter).
Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 29, 2023
Що відомо про ракету у Польщі:
- Спочатку про невідомий повітряний об'єкт, який залетів у повітряний простір Польщі під час російської атаки 29 грудня, повідомила пресслужба польських Збройних сил у Twitter (Х).
- Згодом польський Генеральний штаб підтвердив інформацію, що повітряний простір порушила російська ракета.
- Також польська сторона уточнила, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну і яку збила наша ППО.
- У Повітряних силах України кажуть, що інцидент із літаючим об'єктом має стати ще одним сигналом для партнерів про те, що Україні потрібно більше засобів ППО, аби захищати і себе і Європу.