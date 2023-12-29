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В Ірані стратили чотирьох обвинувачених у диверсії та зв'язках із ізраїльським Моссадом

Страчених звинуватили у “масштабних” діях під керівництвом офіцерів Моссаду, що загрожували безпеці Ірану.

В Ірані стратили чотирьох обвинувачених у диверсії та зв'язках із ізраїльським Моссадом
Фото: aa.com.tr

Іран стратив у п'ятницю трьох чоловіків та жінку, яких звинуватили у тому, що вони є "диверсантами", пов'язаними з ізраїльською розвідувальною службою "Моссад".

Про це пише Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Чотирьох членів диверсійної групи, пов'язаної з сіоністським режимом... було страчено сьогодні вранці відповідно до законних процедур”, − йдеться у заяві.

Страчених звинуватили у “масштабних” діях під керівництвом офіцерів Моссаду, що загрожували безпеці Ірану.

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П’ятничні страти в провінції Західний Азербайджан відбулися після страти у середині грудня п’ятого обвинуваченого агента Моссаду в південно-східній провінції Сістан-Белуджистан.

Державне інформаційне агентство IRNA опублікувало відео тривалістю майже вісім хвилин, на якому показано, як чоловіки зізнаються у своїй нібито співпраці з офіцером Моссаду в сусідній Туреччині. Зазначається, що їхня місія включала викрадення людей, погрози та підпали автомобілів і будинків неназваних цілей, а також крадіжки їхніх мобільних телефонів.

Іранська розвідка вела ретельне спостереження за групою щонайменше чотири місяці, приблизно з січня 2022 року до їх арешту у травні того ж року, коли їх “переправили із сусідньої країни” до Ірану.

Що було раніше

  • У серпні Іран звинуватив Ізраїль у причетності до “однієї з найбільших диверсійних змов”, спрямованих проти його оборонної промисловості та виробництва ракет. У липні його міністерство розвідки заявило, що заарештувало мережу агентів, які працювали на Ізраїль, перш ніж вони змогли здійснити диверсії в конфіденційних місцях.
  • У січні минулого року Ізраїль заявив, що викрив іранську шпигунську групу, яка вербувала ізраїльських жінок через соціальну мережу Facebook для фотографування конфіденційних сайтів.
  • У 2020 році Тегеран звинуватив Ізраїль у здійсненні кількох нападів на об'єкти, пов'язані з його ядерною програмою, і в убивстві вчених-ядерників. Ізраїль не спростував і не підтвердив ці звинувачення.
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