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"Перед лицем жорстокого ворога підтримка Японією України непохитна", - японське посольство

Японія суворо засуджує масовану повітряну атаку Росією міст України.

"Перед лицем жорстокого ворога підтримка Японією України непохитна", - японське посольство
Фото: dpsu.gov.ua

Японія суворо засуджує масовану повітряну атаку Росією міст України.

Про це йдеться в заяві посольства Японії в соцмережі X (Twitter).. 

"Унаслідок атаки загинули і постраждали десятки людей, було пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, торговельний центр, СТО, метро. Перед обличчям жорстокого ворога підтримка Японією України є непохитною", - ідеться в повідомленні.

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