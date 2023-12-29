"Перед лицем жорстокого ворога підтримка Японією України непохитна", - японське посольство

Японія суворо засуджує масовану повітряну атаку Росією міст України.

Про це йдеться в заяві посольства Японії в соцмережі X (Twitter)..

"Унаслідок атаки загинули і постраждали десятки людей, було пошкоджено житлові будинки, пологовий будинок, торговельний центр, СТО, метро. Перед обличчям жорстокого ворога підтримка Японією України є непохитною", - ідеться в повідомленні.