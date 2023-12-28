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Російські хакери атакували українських та польських користувачів

Цього разу за допомогою електронних листів з посиланнями на "документи".

Російські хакери атакували українських та польських користувачів
Фото: Stock

Російські хакери в черговий раз атакували користувачів України та Польщі. На цей раз зловмисники скористались електронними листами з посиланнями на "документи".

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Україна виявила факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на "документи", відвідування яких призвело до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

"За сукупністю тактик, технік, процедур та інструментарію активність асоційовано з діяльністю угрупування APT28", – повідомили у відомстві.

Зловмисний задум передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі.

В Держспецзв’язку повідомили, що було зафіксовано розповсюдженян листів з темою "Запит СБУ" та вкладенням у вигляді архіву "Документи.zip", що містить захищений паролем та розділений на 3 частини RAR-архів "Запит.rar".

В останньому знаходиться виконуваний файл "Запит.exe". У випадку відкриття такого архіву та запуску виконуваних файлів ЕОМ може бути уражена програмою RemcosRAT.

  • Вранці 12 грудня в роботі мережі "Київстар" стався збій. У компанії порадили скористатися послугами національного роумінгу. Таку ж пораду дали в "Дії", але з'ясувалося, що через збій скористатися роумінгом неможливо.
  • Причиною збою назвали хакерську атаку. "Київстар" стверджував, що персональні дані користувачів не скомпрометовані.
  • Хакери уразили кіберзахист українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
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