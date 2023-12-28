Росія зберігала у країнах Заходу майже половину своїх золотовалютних резервів, - Reuters

Російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації. Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу, передає Reuters.
Центробанк РФ підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.
Перед санкціями РФ володіла активами на суму близько 207 мільярдів доларів у євро, 67 мільярдів доларів в активах у доларах США та 37 мільярдів доларів в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали 36 мільярдів доларів у японських єнах, 19 мільярдів доларів у канадських доларах, 6 мільярдів доларів у австралійських доларах та 1,8 мільярда доларів у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько 1 мільярда доларів.
Центральний банк Росії повідомив, що ці активи переважно інвестували в іноземні цінні папери, банківські депозити та кореспондентські рахунки ностро.
Найбільші облігаційні активи банків перебували у суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас Росії зберігався у РФ.
Більшість активів, зокрема російських громадян, заморожені в депозитаріях.
Деякі російські чиновники припустили, що якщо російські активи Захід конфіскує, то й активи іноземних інвесторів, що зберігаються на спеціальних рахунках так званого типу "С" у Росії, можуть теж конфіскувати. Деякі іноземні активи фактично були заблоковані на рахунках С.
Незрозуміло, скільки саме таких грошей перебуває на цих рахунках, але російські чиновники заявили, що це можна порівняти з 300 мільярдами доларів заморожених російських резервів.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам минулого тижня, що Росія оскаржуватиме будь-яку конфіскацію в суді.
Що відомо про використання заморожених росактивів для допомоги Україні
- Адміністрація президента США Джо Байдена розпочала термінові переговори зі союзниками щодо використання 300 мільярдів доларів російського Центрального банку для військової допомоги України. Переговори між міністрами фінансів, керівниками центральних банків, дипломатами та юристами в останні тижні активізувалися, оскільки адміністрація Байдена чинить тиск на Велику Британію, Францію, Німеччину, Італію, Канаду та Японію, щоб вони розробили стратегію до 24 лютого - річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
- Цього місяця законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США.
- Тим часом Німеччина заморозила активи російського центробанку та окремих фізичних осіб - під санкції потрапили 4 мільярди євро активів.
- Федеральна прокуратура Німеччини хоче конфіскувати понад 720 мільйонів євро російських активів.