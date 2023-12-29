Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО для захисту життів.
Про це вона написала в соцмережі Х.
"Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для захисту життів", - зазначила Санду.
- Під час масованої повітряної атаки росіян сили ППО збили 87 ракет і 27 ударних безпілотників.
- За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, сьогодні ворог задіяв все, що міг, окрім "Калібрів". Такої кількості ворожих цілей на моніторах ще не бачили.
- Після атаки в посольстві США закликали надати Україні фінансову допомогу вже зараз.
- Підтримку Україні також висловила Японія.
У Командуванні Повітряних сил також заявили, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні 300 ракет Х-22. Вони є надзвуковими, українські сили оборони не мають засобів, аби перехопити їх у повітрі. Збити їх здатні комплекси Patrion PAC 3 і SAMPT-T.