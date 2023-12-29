Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що сьогоднішня агресія РФ відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей української ППО для захисту життів.

Про це вона написала в соцмережі Х.

"Глибоко стурбована сьогоднішньою масованою повітряною атакою Росії на українські міста. Мої думки з усіма, хто постраждав цього ранку і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія відзначає гостру необхідність зміцнення можливостей протиповітряної оборони України для захисту життів", - зазначила Санду.