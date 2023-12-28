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На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух

За інформацією офіційних джерел у результаті вибуху в Чорному морі постраждали члени екіпажу.

На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух
Фото: Державна прикордонслужба

Вантажне судно з Греції, ймовірно натрапило на міну в Чорному морі, коли прямувало в Україну для завантаження зерна, – пише POLITICO.

Судно "Vyssos" під панамським прапором направлялося до українського порту Ізмаїл, коли натрапило на вибуховий пристрій у дельті Чорного моря.

За інформацією офіційних осіб, вибух спричинив пошкодження судна та невелику пожежу, а також легкі травми у двох грецьких моряків та єгипетського кухаря.

Українська влада направила на судно рятувальників і лікарів, вони надали допомогу постраждалому екіпажу.

Зараз судно прямує до порту Ізмаїл у супроводі буксирів і, як очікується, прибуде в п’ятницю.

  • Через російську агресію вже не вперше вантажні та цивільні  кораблі підривалися на мінах у Чорному морі і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують. 
  • Сьогодні вранці стало відомо про вибух на цивільному кораблі під прапором Панами. Там постраждали двоє моряків.
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