На грецькому кораблі, який прямував до України, стався вибух

Вантажне судно з Греції, ймовірно натрапило на міну в Чорному морі, коли прямувало в Україну для завантаження зерна, – пише POLITICO.
Судно "Vyssos" під панамським прапором направлялося до українського порту Ізмаїл, коли натрапило на вибуховий пристрій у дельті Чорного моря.
За інформацією офіційних осіб, вибух спричинив пошкодження судна та невелику пожежу, а також легкі травми у двох грецьких моряків та єгипетського кухаря.
Українська влада направила на судно рятувальників і лікарів, вони надали допомогу постраждалому екіпажу.
Зараз судно прямує до порту Ізмаїл у супроводі буксирів і, як очікується, прибуде в п’ятницю.
- Через російську агресію вже не вперше вантажні та цивільні кораблі підривалися на мінах у Чорному морі і раніше. Зокрема ті, що перевозять зерно з України до країн, які його потребують.
- Сьогодні вранці стало відомо про вибух на цивільному кораблі під прапором Панами. Там постраждали двоє моряків.