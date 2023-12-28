Херсон знову під ворожим вогнем. Постраждали люди

Російська армія знову "накрила" артилерією середмістя Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Середмістя Херсона знову під вогнем російської артилерії. Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі", – повідомив Прокудін
За попередньою інформацією серед постраждалих – 92-річна жінка. У неї діагностували отруєння продуктами горіння.
- Російська армія зруйнувала третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.
- 23 грудня внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них – 15-річна дитина.
- 24 грудня російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.
- Ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. В результаті загинув поліцейський. Також є поранені.
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- Важкі бої тривають на лівому березі Дніпра, де закріплена ворожа армія.