Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Путін лютує через знищення ВДК "Новочеркаськ" у Феодосії, – партизани
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Полювання на «Ропуху»
Полювання на «Ропуху»
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
​Трамп на Різдво побажав опонентам "гнити в пеклі разом зі своєю Україною та Росією" та іншими проблемами
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Валерій Залужний: "Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси й мені потрібна зброя, щоб продовжити бойові дії"
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
Звільнення після 36 місяців служби, електронні повістки й облік чоловіків за кордоном. Які зміни розгляне Рада?
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
Кабмін погодив звільнення керівника Тернопільської обласної військової адміністрації
ГоловнаСуспільствоВійна

Херсон знову під ворожим вогнем. Постраждали люди

Окупанти б'ють по житлових районах міста.

Херсон знову під ворожим вогнем. Постраждали люди
Обстріл Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegran

Російська армія знову "накрила" артилерією середмістя Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Середмістя Херсона знову під вогнем російської артилерії. Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі", – повідомив Прокудін 

За попередньою інформацією серед постраждалих – 92-річна жінка. У неї діагностували отруєння продуктами горіння. 

  • Російська армія зруйнувала третю базу гуманітарної допомоги Червоного Хреста на Херсонщині.
  • 23 грудня внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей. Серед них – 15-річна дитина.
  • 24 грудня російська армія знову завдала масованого удару по Херсону та області. Внаслідок обстрілів загинули 4 цивільні, ще 9 людей отримали поранення, серед них – дитина.
  • Ввечері 26 грудня армія РФ обстріляла вокзал у Херсоні, де близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу. В результаті загинув поліцейський. Також є поранені.
  • Останнім часом окупанти атакують Херсонську область ударними безпілотниками. Не припиняють вони й нападів із іншим озброєнням. 23 грудня унаслідок обстрілів у Херсоні убито чотири людини, дев'ять поранені.
  • Важкі бої тривають на лівому березі Дніпра, де закріплена ворожа армія.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies