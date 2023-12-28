Херсон знову під ворожим вогнем. Постраждали люди

Російська армія знову "накрила" артилерією середмістя Херсона. Внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Середмістя Херсона знову під вогнем російської артилерії. Окупанти бʼють по житлових будинках. Подекуди на місцях влучання вирують пожежі", – повідомив Прокудін

За попередньою інформацією серед постраждалих – 92-річна жінка. У неї діагностували отруєння продуктами горіння.