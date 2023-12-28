​Головнокомандувач армії Нідерландів: Ми маємо бути готовими до можливої війни з Росією

"Нідерланди не повинні думати, що вони в безпеці, тому що ми знаходимося за 1500 кілометрів від Росії".

Головнокомандувач армії Королівства Нідерланди генерал Мартін Війнен заявив про необхідність бути готовими до можливої війни з Росією.

Про це він розповів в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє PAР.

"Ми повинні бути всерйоз готовими до можливого збройного конфлікту з Росією", - сказав Війнен.

За його словами, Нідерланди мають наслідувати приклад країн, які межують з Росією або знаходяться поруч із нею. На думку генерала, там населення краще підготовлене до можливої війни з країною-агресоркою.

"Нідерланди не повинні думати, що вони в безпеці, тому що ми знаходимося за 1500 кілометрів від Росії", - наголосив він.

Війнен пояснив, що "все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так". Для громадян це означає, що вони повинні мати запаси їжі та питної води, аби вижити в надзвичайних ситуаціях.

"Росія розуміє лише одну мову: сильні збройні сили", - додав Війнен і зазначив, що Нідерланди обов'язково повинні посилити свою армію.

Раніше колишній командувач армії Март де Круйф заявив, що російський президент Володимир Путін керується не розумом, а силою.

"Путін - боксер. Ви не можете нескінченно ухилятися від ударів, ви також повинні вміти давати здачі", - сказав де Круйф.