​Головнокомандувач армії Нідерландів: Ми маємо бути готовими до можливої війни з Росією

Головнокомандувач армії Королівства Нідерланди генерал Мартін Війнен заявив про необхідність бути готовими до можливої війни з Росією.
Про це він розповів в інтерв'ю De Telegraaf, повідомляє PAР.
"Ми повинні бути всерйоз готовими до можливого збройного конфлікту з Росією", - сказав Війнен.
За його словами, Нідерланди мають наслідувати приклад країн, які межують з Росією або знаходяться поруч із нею. На думку генерала, там населення краще підготовлене до можливої війни з країною-агресоркою.
"Нідерланди не повинні думати, що вони в безпеці, тому що ми знаходимося за 1500 кілометрів від Росії", - наголосив він.
Війнен пояснив, що "все суспільство має бути готовим, раптом щось піде не так". Для громадян це означає, що вони повинні мати запаси їжі та питної води, аби вижити в надзвичайних ситуаціях.
"Росія розуміє лише одну мову: сильні збройні сили", - додав Війнен і зазначив, що Нідерланди обов'язково повинні посилити свою армію.
Раніше колишній командувач армії Март де Круйф заявив, що російський президент Володимир Путін керується не розумом, а силою.
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