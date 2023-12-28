У будинку терориста з Праги знайшли лист зі зізнанням у вбивстві ще двох осіб

За даними ЗМІ, жертвами стрілянини 15 грудня у Клановіце – східному районі Праги, стали 32-річний чоловік та його двомісячна донька.

У будинку 24-річного студента Карлового університету Праги, який 21 грудня влаштував у виші смертельну стрілянину, поліція виявила листа зі зізнанням у подвійному вбивстві незадовго до інциденту.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Deník N.

Поліція не опубліковує зміст листа до завершення розслідування. Однак за даними ЗМІ, жертвами стрілянини 15 грудня у Клановіце – східному районі Праги, стали 32-річний чоловік та його двомісячна донька. Минулого тижня поліція заявила, що пов'язала ці вбивства на підставі балістичних даних зі стріляниною у празькому університеті.

Директор празької поліції Петро Матейчек на пресконференції минулого тижня заявив, що стрілянина на факультеті та вбивства в Клановіце були скоєні одним і тим самим злочинцем.

Голова празьких криміналістів Альош Страх констатував, що забракло кількох днів, щоб запобігти трагедії в університеті.