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У будинку терориста з Праги знайшли лист зі зізнанням у вбивстві ще двох осіб

За даними ЗМІ, жертвами стрілянини 15 грудня у Клановіце – східному районі Праги, стали 32-річний чоловік та його двомісячна донька.

У будинку терориста з Праги знайшли лист зі зізнанням у вбивстві ще двох осіб
Фото: EPA/UPG

У будинку 24-річного студента Карлового університету Праги, який 21 грудня влаштував у виші смертельну стрілянину, поліція виявила листа зі зізнанням у подвійному вбивстві незадовго до інциденту. 

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на Deník N. 

Поліція не опубліковує зміст листа до завершення розслідування. Однак за даними ЗМІ, жертвами стрілянини 15 грудня у Клановіце – східному районі Праги, стали 32-річний чоловік та його двомісячна донька. Минулого тижня поліція заявила, що пов'язала ці вбивства на підставі балістичних даних зі стріляниною у празькому університеті.

Директор празької поліції Петро Матейчек на пресконференції минулого тижня заявив, що стрілянина на факультеті та вбивства в Клановіце були скоєні одним і тим самим злочинцем. 

Голова празьких криміналістів Альош Страх констатував, що забракло кількох днів, щоб запобігти трагедії в університеті.

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  • Стрілянина у Карловому університеті Праги сталася 21 грудня. У приміщенні філософського факультету студент відкрив вогонь, унаслідок чого загинули 14 людей. Ще 25 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є іноземці.
  • Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що нападник упав із балкону і розбився. У соцмережах очевидці повідомляють, що перед падінням він застрелився.
  • Відомо, що нападник вранці 21 грудня виїхав до Праги із села Гостоунь, де згодом знайшли тіло мертвого чоловіка − батька стрільця.
  • У поліції припускають, що на цей злочин нападника начебто “надихнула” схожа трагедія за кордоном, так звана “Брянська справа”. 
  • За інформацією МЗС, українців серед постраждалих від трагедії немає.
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