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У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)

Свідки трагедії повідомили LB.ua, що нападник - 24-річний студент університету. 

У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Фото: CTK/Šimánek Vít

У Карловому університеті Праги сталася стрілянина - у приміщенні філософського факультету студент відкрив вогонь, унаслідок чого загинули люди. Також є поранені, передає чеське інформагентство ČTK.

За попередніми даними, які оприлюднило видання Vinegret, у результаті сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, серед яких і стрілець. Ще 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є іноземці.

Згодом, за інформацією від джерел LB.ua, стало відомо, що кількість загиблих сягнула понад 15 осіб.

Фото: Vinegret

Студенти повідомляли журналістам, що людей під час стрілянини закривали у кабінетах або у бібліотеці, декого евакуйовували.

Будівля філософського факультету Празького університету (права сторона)
Фото: Фото зі соцмереж
Будівля філософського факультету Празького університету (права сторона)

Один із місцевих сайтів опублікував фото нападника у темному одязі, який перебував на даху будівлі університету.

Свідки трагедії повідомили LB.ua, що нападник - 24-річний студент університету. Він спершу застрелив свого батька, а потім попрямував на філософський факультет.

Звуки пострілів лунали здебільшого на кафедрі літературознавства.

Наразі інформацію про вбивство батька перевіряють. Відомо, що нападник мав дозвіл на декілька видів зброї.

Видання Vinegret повідомляє, що на місце інциденту прямує міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що відмінив свою робочу програму в Оломоуце і повертається до Праги. Фіала також закликав громадян виконувати всі рекомендації екстрених служб. Відреагував на трагедію і президент Чехії Петр Павел.

"Мене вразили події на філософському факультеті Карлового університету. Я хотів би висловити глибокий жаль та щирі співчуття сім'ям і родичам загиблих внаслідок стрілянини. Хочу подякувати громадянам за дотримання вказівок силовиків та максимальну співпрацю", - йдеться в дописі президента у соцмережі Х.

В адміністрації Павела повідомили, що він терміново повертається з відрядження, із Франції, та має зустрітися з представниками силовиків.

Празька служба швидкої допомоги направила до університету значну кількість медичних машин, зокрема, спеціальний автомобіль Golem, призначений для надання допомоги на місці великій кількості постраждалих.

Згодом поліція повідомила, що нападника вбили. "Наразі всю будівлю евакуюють, на місці є кілька загиблих і десятки поранених", - уточнили правоохоронці.

Оновлення. Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що нападник упав із балкону і розбився. Поліція наразі не повідомила про те, як загинув стрілець. У соцмережах очевидці повідомляють, що перед падінням він застрелився.

Карлів міст наразі закрили для туристів. Поліція та медики продовжують працювати на місці трагедії.

Керівник поліції Чехії Мартін Вондрашек на пресконференції заявив, що спецоперація правоохоронців триває. Поліція  обстежує Карлового університету на предмет можливої вибухівки.

Вондрашек також повідомив, що стрілець вранці 21 грудня виїхав до Праги із села Гостоунь. Він начебто мав намір покінчити життя самогубством. У Гостоуні згодом знайшли тіло мертвого чоловіка.  Це був батько нападника.

За даними поліції, ознак того, що у стрільця були спільники, немає. На цей злочин нападника начебто надихнула схожа трагедія за кордоном. Джерела LB.ua зазначили, що йдеться про так звану "Брянську справу". Стрілець написав у своєму телеграм-каналі російською мовою, що його надихає Аліна Афанаскіна, і він планує здійснити скулшутинг (збройний напад у навчальних закладах).

Як відомо, на початку грудня цього року у російському Брянську восьмикласниця Аліна влаштувала стрілянину в ліцеї. Вона поранила 4 хлопчиків, вбила одну дівчинку, а тоді наклала на себе руки.

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