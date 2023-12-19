Словаччина отримала дозвіл від ЄС експортувати до Чехії сиру російську нафту

Європейський Союз дозволив Словаччині продовжити ще на рік експорт сирої російської нафти до Чехії, передає Reuters.
Це тому, що єдиний у країні нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, прагне скоротити використання російської нафти, але заявляє, що для цього потрібно більше часу. Без російської сировини Slovnaft втратить можливість експортувати нафту своєму сусідові та зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.
Хоча ЄС і запровадив санкції щодо російської нафти, для деяких винятки. Термін дії дозволу, який дає можливість Чехії імпортувати сиру нафту російського походження, закінчився 5 грудня.
Продовження його до 5 грудня 2024 р. було частиною поправок, схвалених у рамках 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.
Що відомо про 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії
- Рада ЄС ухвалила 18 грудня дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів через агресивну війну Росії проти України. Заборонили, зокрема, імпорт російських діамантів, розширили список товарів, які Кремль може використовувати для своєї "оборонки", а також ввели додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб.
- Обмежувальні заходи торкнулися російських пропагандистів, колаборантів, а також підприємства оборонно-промислового комплексу Росії. У "чорний список" потрапили син Дмитра Медведєва Ілля, голова Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов, голова Московської міської думи Алексєй Шапошніков, весь склад російської Центральної виборчої комісії та ін.