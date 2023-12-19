Словаччина отримала дозвіл від ЄС експортувати до Чехії сиру російську нафту

Єдиний у країні нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL прагне скоротити використання російської нафти, але для цього треба більше часу.

Європейський Союз дозволив Словаччині продовжити ще на рік експорт сирої російської нафти до Чехії, передає Reuters.

Це тому, що єдиний у країні нафтопереробний завод Slovnaft, що належить угорській компанії MOL, прагне скоротити використання російської нафти, але заявляє, що для цього потрібно більше часу. Без російської сировини Slovnaft втратить можливість експортувати нафту своєму сусідові та зможе виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.

Хоча ЄС і запровадив санкції щодо російської нафти, для деяких винятки. Термін дії дозволу, який дає можливість Чехії імпортувати сиру нафту російського походження, закінчився 5 грудня.

Продовження його до 5 грудня 2024 р. було частиною поправок, схвалених у рамках 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Що відомо про 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії