Зеленський був готовий їхати на Близький Схід, але в тих країн були "інші пріоритети"

Президент Володимир Зеленський був готовий їхати на Близький Схід після початку війни Ізраїлю і ХАМАС.
Причина, з якої він не поїхав, полягає не в ньому. Про це він сказав на пресконференції.
"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон – я був готовий на самому початку, і це факт. Це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Напевно, в них були інші пріоритети", – сказав він.
- 11 жовтня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності.
- Він закликав усіх лідерів відвідати Ізраїль.
- На початку листопада ізраїльські ЗМІ сказали, що підготовка візиту Зеленського на завершальному етапі. Однак потім повідомили, що візит відклали нібито через витік інформації.