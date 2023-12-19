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Зеленський був готовий їхати на Близький Схід, але в тих країн були "інші пріоритети"

"Це був мій прямий сигнал колегам за кордоном".

Зеленський був готовий їхати на Близький Схід, але в тих країн були "інші пріоритети"
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський був готовий їхати на Близький Схід після початку війни Ізраїлю і ХАМАС. 

Причина, з якої він не поїхав, полягає не в ньому. Про це він сказав на пресконференції.

"Що стосується моєї поїздки на Близький Схід і в цілому в регіон – я був готовий на самому початку, і це факт. Це був мій прямий сигнал колегам за кордоном. Напевно, в них були інші пріоритети", – сказав він.

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