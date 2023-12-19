Зеленський заявив, що до нього ніхто не звертався з закликом не підписувати "містобудівний" закон

Президент Володимир Зеленський сказав, що до нього ніхто не звертався із закликом не підписувати скандальний містобудівний закон 5655, який лобіювала голова партії "Слуга народу".

За його словами, міжнародні партнери з ним цю тему не піднімали. Він не підписує закон через "особистий вибір".

"Що стосується закону про забудовників тощо. До мене ніхто жодного разу особисто не звертався, щоб я його не підписував. Це мій особистий вибір і є причини. Ніхто з Євросоюзу, Сполучених Штатів, Великої сімки, жодного разу не піднімали це питання", – сказав він.

12 грудня ZN.UA повідомило, що Кабмін збирається розглянути постанову, що повторює норми "містобудівного" законопроєкту, ухваленого парламентом, але так і не підписаного президентом. Проти цього законопроєкту виступали громадські активісти, архітектори і місцева влада та Єврокомісія – через ризики, що створить делегування повноважень від державних структур до приватних. За даними журналістів, документ хотіли розглядати "з голосу" – до порядку денного він не був внесений.

13 грудня це медіа повідомило, що через витік інформації уряд відклав нинішнє голосування за постанову.

Що не так із законопроєктом 5655

Ухвалення так званого містобудівного закону під номером 5655 викликало несхвалення мерів, архітекторів і активістів. Його ключовою авторкою є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Вона каже, що законопроєкт загрожує чиновникам, які "рішають питання" в будівельній сфері, але насправді закон корисний для реформи галузі. За її словами, законопроєкт допоможе зробити містобудування прозорим.

Документ після першого читання не викликав схвалення архітекторів. У листопаді 2021 року вони вимагали доопрацювати його і здійснити відкритий і прозорий процес написання реформи з залученням всіх учасників ринку.

Зауваження через документ продовжились і цього року.

З проханням внести деякі зміни до законопроєкту звернулося Міністерство культури та інформаційної політики. Там зазначили, що без змін документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.

У грудні мери українських міст попросили народних депутатів не голосувати поки за законопроєкт №5655, а доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади. У день голосування різко проти ухвалення висловлювалися мери Києва, Дніпра, Львова. Втім, документ все ж було ухвалено голосами 228 депутатів, більше всього голосів дала фракція "Слуга народу", з "Голосу" підтримав лише Ярослав Железняк, також підтримали позафракційні і депутати двох груп з колишньої ОПЗЖ і група "Довіра" та "За майбутнє".

Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.

Після ухвалення законопроєкту петиція з закликом ветувати його набрала необхідну кількість підписів.

Закон було направлено на підпис президенту 19 грудня, відведений Конституцією термін для ветування вже закінчився. У червні президент сказав, що вже не може ветувати його, і що збирається поспілкуватися щодо нього з мерами міст.

У листопаді Єврокомісія порадила Україні утриматися від "містобудівного" законопроєкту.