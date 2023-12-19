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Сергій Рахманін: «Виробництво порохів потрібне негайно. У нас їх взагалі немає»

Українська економіка не перейде на воєнні рейки в традиційному розумінні — держава просто не має таких спроможностей, вважає народний депутат від партії «Голос», член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін. Сам перехід відбувається поступово з 2022 року, зазначив він під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи» в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group «Нова країна». Однак є галузі оборонної промисловості, які вимагають негайної пріоритизації, оскільки слабшає міжнародна допомога. Наводимо розгорнуту думку Сергія Рахманіна про адаптацію економіки до війни.

«Якщо ми уявляємо собі варіанти переходу економіки на воєнні рейки на кшталт Другої світової війни: три зміни (на заводі. — Ред.), 24/7; підприємство, яке виробляло бляшанки для консервів, починає виготовляти міни, — цього не буде. Можливості й спроможності нашого оборонно-промислового комплексу дещо завищені в суспільній уяві.

На превеликий жаль, починаючи з 1991 року, коли взяли так званий курс на конверсію, ми втрачали виробництво, технології, кваліфіковані кадри, досвід, традиції. І зараз навіть якщо примусити всіх працювати в 10 змін, це все одно що зібрати 9 вагітних жінок, а дитина все одно не народиться за місяць. Нам дуже бракує кваліфікованих кадрів, критичних матеріалів, обладнання, технологій, багато чого іншого», — зазначає Рахманін.

Фото: Макс Требухов

На його думку, перехід на воєнні рейки почали ще у 2022 році, щоправда, неквапом. А багато речей вимагають негайної структурної, фінансової, організаційної перебудови.

«Тут я погоджуюся з паном Марченком, 2024 рік буде суттєво відрізнятися від 2023-го. Пріоритизація і вимоги до промисловості будуть дещо інші, тому що абсолютно очевидно, що обсяги фінансової, військово-технічної допомоги малітимуть. Питання в тому, наскільки тривалими будуть паузи і наскільки зменшиться кількість і якість тих виробів і фінансових сум, які нам будуть передавати, але те, що нам доведеться покладатися на себе більше, ніж до цього, це абсолютно очевидно», — вважає нардеп. 

«Є певні речі, які треба робити негайно. Їх потрібно було робити вчора, але їх треба робити зараз. Як, наприклад, виробництво порохів. У нас їх узагалі немає, а вони потрібні. З вибуховими речовинами все погано: у нас немає власного тротилу, гексогену, виробництва нітроцелюлози і ще багато чого. Чому немає? Є мільйон об'єктивних причин. Чи це причина для того, щоб не робити? Ні. І тому від певних речей треба буде відмовлятися, а на певних речах треба буде концентруватися», — додає член оборонного комітету ВР.

Фото: Макс Требухов

На його думку, уряд разом з військовими має визначитися, чим варто пожертвувати заради виробництва того, без чого сектор безпеки і Сили оборони працювати не можуть. І залучати різні фінансові, організаційні, технічні інструменти. 

«Наприклад, якщо в нас на якомусь критично важливому для системи оборони виробництві потрібні кваліфіковані кадри, їх треба залучати. Можливо, навіть за допомогою інструментів мобілізації. Де логіка в тому, що, наприклад, фаховий кваліфікований фрезерувальник чи токар, слюсар, технолог буде працювати кулеметником. Це теж важлива функція, але, напевно, він користі для держави, для її безпеки й оборони принесе набагато більше, виконуючи свої фахові функції на критично важливому підприємстві. Узагалі, тут дуже багато про що треба говорити, але зрозуміло, що треба буде структурно, фінансово й організаційно перебудовувати дуже багато речей», — резюмував нардеп.

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