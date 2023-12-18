Завтра відбудеться підсумкова пресконференція Зеленського

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено пізніше.

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Офіс президента.

Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 16:00 18 грудня.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.