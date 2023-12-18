У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Звинувачення Резнікова у корупції було російською ІПСО з використанням майже 13 тисяч ботів у TikTok, - розслідування
Що відповісти на «Слово пацана»
Що відповісти на «Слово пацана»
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
Сергій Марченко: «Якщо не перестанемо купувати дорогі телефони й автомобілі, економіка зробить болючі висновки дуже швидко»
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
Буданов: «Чисельність Сил оборони перевищує мільйон. Жодна кампанія рекрутингу не покриє таких потреб ― тільки мобілізація»
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаПолітика

Завтра відбудеться підсумкова пресконференція Зеленського

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено пізніше.

Завтра відбудеться підсумкова пресконференція Зеленського
Фото: Офіс Президента

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Офіс президента.

Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 16:00 18 грудня.

Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies