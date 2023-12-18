Завтра відбудеться підсумкова пресконференція Зеленського

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Офіс президента.
Акредитація представників засобів масової інформації проводиться до 16:00 18 грудня.
Від одного ЗМІ може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа.
Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі – підтвердженні акредитації.
- 10 жовтня 2019 року Зеленський дав рекордну за тривалістю пресконференцію, відповідаючи на питання журналістів протягом 14 годин поспіль.