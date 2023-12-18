УП: родина Злочевського тепер займається скуповуванням нерухомості в Києві

Родина ексміністра і бізнесмена Миколи Злочевського, який позбувся звинувачень у рекордному хабарі за "донат на ЗСУ", тепер займається нерухомістю. Бізнес Злочевського переписаний на доньок, і вони, за даними УП, купують вартісну та привабливу нерухомість в українській столиці.

Журналісти повідомили, що публічно було відомо про купівлю родиною будівлі збанкрутілого банку "Аркада", розташованого в самому центрі Києва. Однак є й інші об'єкти.

"Лише три згадані в цьому тексті купівлі – це щонайменше близько 680 мільйонів гривень. Ця сума не враховує витрати на реновацію будівель. Але й вона вже більша за донати родини Злочевських, які врятували їх від суворого вироку", – йдеться у розслідуванні.

Перший об'єкт – будівлі колишнього заводу "Арсенал", де нині розташовується Kyiv Food Market. Вони були виведена з державної власності і продані ще раніше.

"Як заклад харчування «Маркет» належить рестораторам Алексу Куперу та Михайлу Бейліну. Але як нерухомість – це вже інший бізнес, ресторан її лише орендує. Сама будівля тривалий час була у власності компанії А Development Олексія Баранова. Він партнер і колишній менеджер відомого українського бізнесмена Василя Хмельницького", – нагадали журналісти.

На початку 2023 Баранов продав нерухомість, де розташовано Food Market. Це будівля на 1,8 тисячі квадратних метрів та дві ділянки загалом на 0,27 гектарів. Земля належить державі, але вона йде "в комплекті" до нерухомості.

"Усе це майно записали на ТОВ «Укемоті». Компанія, названа на честь японської богині їжі, на момент угоди була оформлена на, вочевидь, підставну киянку, яка не має жодного іншого бізнесу. Але вже навесні 2023 «Укемоті» офіційно стала власністю Анни й Каріни Злочевських", – йдеться у розслідуванні.

Сума угоди не розголошується, але орієнтовно може йтися про суму від 3,6 мільйона доларів. Це більше ніж половина сумнозвісного "рекордного хабара", який Злочевський хотів заплатити за повернення до спокійного життя в Україні.

Також родина Злочевський набула у власність колишню будівлю "Укрпідшипника", де до Революції Гідності був офіс братів Клюєвих. У жовтні 2023 офісний центр на 3 тисячі квадратних метрів із "начинкою" з офісного оснащення продали за 200 мільйонів гривень. Це близько третини тих коштів, які Злочевський та його родина заплатили, щоб позбутись судів за хабар.

В аукціоні з продажу будівлі брали участь дві компанії, а перемогла та, що запропонувала на одну копійку більше.

"Нібито фінансова компанія «Монблан фінанс» записана на 28-річну мешканку Кривого Рогу Владиславу Борздову. Борздова, судячи зі соцмереж і судового реєстру, виховує вдома двох маленьких дітей, їздить на седані ВАЗ і власноруч робить ремонт у простенькому приватному будинку. «Монблан» називає себе колективом фахівців, що спеціалізується на кредитуванні та факторингових операціях. Але УП не змогла додзвонитись ані на офіційний номер компанії, ані на номер Борздової", – йдеться у матеріалі.

Жінка фігурує зараз або раніше як засновниця у ще кількох підприємствах. Одне з них має контактний номер менеджера Злочевських, в іншій – дочки ексміністра особисто замінили Борздову в структурі власності. Журналісти припустили, що її дані може використовувати компанія з управління активами "Бонум груп", залучена до бізнесу Злочевських.

В управлінні "Бонум" – 12 фондів. Серед них – два, що офіційно належать Злочевським. Телефон керівника "Бонум груп" Олександра Кірімова, який є у реєстрах, не працює.

До купівлі офісу на Різницькій компанія "Монблан" брала участь лише в одному аукціоні – восени 2022, разом зі Злочевськими. Тоді компанія ексміністра придбала будівлю банку "Аркада" на вулиці Інститутській за 351 мільйон гривень – лише 600 доларів за квадратний метр. Перебити цю пропозицію конкуренти не намагались.

Також родина ексміністра придбала садибу на вулиці Сагайдачного,25 – там нині розташовано бізнес-центр. Ці 5,5 тисячі квадратних метрів історичної забудови Подолу продали за 334,9 мільйона гривень. Серед власників інвестиційної компанії "Комфорт кепітал", яка наразі володіє нерухомістю, офіційно значаться сестри Злочевські, а також "Полтавська бурова компанія", що входить до групи "Бурізма".

Хто такий Микола Злочевський