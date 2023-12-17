У Залужного знайшли пристрій для прослуховування (оновлено)

Крім того, спецпристрої для прослуховування знайшли у співробітників головнокомандувача.

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування.

Як повідомляє "Українська правда", у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли пристрій для прослуховування.

Його знайшли у неділю при перевірці.

Також, за даними видання, пристрої для прослуховування знайшли у співробітників Залужного.

За фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, СБУ відкрила кримінальне провадження.

За інформацією СБУ, техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.