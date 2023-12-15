Щомісяця Верховна Рада втрачає одного депутата, - КВУ

Щомісяця Верховна Рада втрачає одного народного депутата. Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості народних депутатів, які достроково припинили повноваження у 2023 році.
Про це повідомила пресслужба КВУ.
Всього впродовж року мандат втратили 17 народних депутатів:
- Юрій Арістов («Слуга народу») – склав мандат після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни (дата припинення повноважень: 27 липня 2023 р.)
- Максим Єфімов (група «Відновлення України») – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
- Дмитро Шпенов (позафракційний, колишня фракція ОПЗЖ) – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
- Андрій Холодов (“Слуга Народу”) – склав повноваження народного депутата після розслідування “Схем”, згідно з яким нардеп виїхав до Кіпру в січні 2023 року і з того часу не повертався (9 серпня 2023 р.)
- Михайло Забродський (“Європейська Солідарність”) – у квітні 2023 р. призначений заступником Головнокомандувача ЗС України (20 березня 2023 р.)
- Віталій Данілов («Батьківщина») – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
- Олександр Трухін («Слуга народу) – склав повноваження народного депутата після скандалу з ДТП і спробою підкупу поліцейських (23 лютого 2023 р.)
- Віктор Медведчук (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
- Тарас Козак (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
- Ренат Кузьмін (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
- Андрій Деркач (колишня фракція ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
- Андрій Аксьонов – склав повноваження народного депутата після скандалу з наявністю у нього російського паспорту (13 січня 2023 р.)
- Ігор Абрамович (група «Відновлення України») - склав повноваження народного депутата за власним бажанням. Був фігурантом журналістського розслідування, де оприлюднювалося, що в 2022 р. депутат проживав у Франції на віллі російського банкіра (6 лютого 2023 р.)
- Олег Волошин (група «Платформа за життя та мир) – склав повноваження народного депутата після повідомлень про підозру у державній зраді (24 лютого 2023 р.)
- Наталія Королевська (група «Платформа за життя та мир) - склала повноваження народного депутата, фігурантка кількох кримінальних проваджень, громадянка росії (24 лютого 2023 р.)
- Юрій Солод (група «Платформа за життя та мир) - склав повноваження народного депутата, громадянин росії (24 лютого 2023 р.)
- Тетяна Плачкова (група «Відновлення України») - склала повноваження народного депутата у зв´язку з сімейними обставинами (14 липня 2023 р.).
"Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. До людини без депутатського мандату значно менша увага з боку ЗМІ, антикорупційних організацій (що важливо після відкриття електронних декларацій) і, відповідно, увага з боку правоохоронних органів. Окремі депутати склали мандат у зв’язку з призначенням на державні посади. Також частина депутатів були позбавлені мандату через припинення громадянства України", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.
Як відомо, наразі в Раді залишилися 400 депутатів. При цьому на межі розпуску перебувають дві депутатські групи: "Відновлення України" та "За майбутнє", кількість депутатів у яких фактично є меншою, ніж вимагає регламент.
- Протягом останнього місяця повноваження склали три народні депутати. Після цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ще багато народних депутатів хочуть піти із парламенту.
- Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. За день до цього, 28 серпня, ЦВК зареєструвала всіх 424 депутатів, 26 мандатів залишилися вакантними через окупацію Криму і Донбасу Росією.