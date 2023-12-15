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Щомісяця Верховна Рада втрачає одного депутата, - КВУ

Упродовж року мандат втратили 17 парламентарів. Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися.

Щомісяця Верховна Рада втрачає одного депутата, - КВУ
Ілюстративне фото
Фото: Макс Левин

Щомісяця Верховна Рада втрачає одного народного депутата. Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості народних депутатів, які достроково припинили повноваження у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Всього впродовж року мандат втратили 17 народних депутатів:

  1. Юрій Арістов («Слуга народу») – склав мандат після скандалу з відпочинком на Мальдівах під час війни (дата припинення повноважень: 27 липня 2023 р.)
  2. Максим Єфімов (група «Відновлення України») – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
  3. Дмитро Шпенов (позафракційний, колишня фракція ОПЗЖ) – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
  4. Андрій Холодов (“Слуга Народу”) – склав повноваження народного депутата після розслідування “Схем”, згідно з яким нардеп виїхав до Кіпру в січні 2023 року і з того часу не повертався (9 серпня 2023 р.)
  5. Михайло Забродський (“Європейська Солідарність”) – у квітні 2023 р. призначений заступником Головнокомандувача ЗС України (20 березня 2023 р.)
  6. Віталій Данілов («Батьківщина») – склав повноваження народного депутата (8 грудня 2023 р.)
  7. Олександр Трухін («Слуга народу) – склав повноваження народного депутата після скандалу з ДТП і спробою підкупу поліцейських (23 лютого 2023 р.)
  8. Віктор Медведчук (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
  9. Тарас Козак (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
  10. Ренат Кузьмін (позафракційний, екс-ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
  11. Андрій Деркач (колишня фракція ОПЗЖ) – Верховна Рада позбавила повноважень після про припинення громадянства України (13 січня 2023 р.)
  12. Андрій Аксьонов – склав повноваження народного депутата після скандалу з наявністю у нього російського паспорту (13 січня 2023 р.)
  13. Ігор Абрамович (група «Відновлення України») - склав повноваження народного депутата за власним бажанням. Був фігурантом журналістського розслідування, де оприлюднювалося, що в 2022 р. депутат проживав у Франції на віллі російського банкіра (6 лютого 2023 р.)
  14. Олег Волошин (група «Платформа за життя та мир) – склав повноваження народного депутата після повідомлень про підозру у державній зраді (24 лютого 2023 р.)
  15. Наталія Королевська (група «Платформа за життя та мир) - склала повноваження народного депутата, фігурантка кількох кримінальних проваджень, громадянка росії (24 лютого 2023 р.)
  16. Юрій Солод (група «Платформа за життя та мир) - склав повноваження народного депутата, громадянин росії (24 лютого 2023 р.)
  17. Тетяна Плачкова (група «Відновлення України») - склала повноваження народного депутата у зв´язку з сімейними обставинами (14 липня 2023 р.).

"Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. До людини без депутатського мандату значно менша увага з боку ЗМІ, антикорупційних організацій (що важливо після відкриття електронних декларацій) і, відповідно, увага з боку правоохоронних органів. Окремі депутати склали мандат у зв’язку з призначенням на державні посади. Також частина депутатів були позбавлені мандату через припинення громадянства України", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як відомо, наразі в Раді залишилися 400 депутатів. При цьому на межі розпуску перебувають дві депутатські групи: "Відновлення України" та "За майбутнє", кількість депутатів у яких фактично є меншою, ніж вимагає регламент.

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