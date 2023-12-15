Щомісяця Верховна Рада втрачає одного депутата, - КВУ

Щомісяця Верховна Рада втрачає одного народного депутата. Комітет виборців проаналізував дані щодо кількості народних депутатів, які достроково припинили повноваження у 2023 році.

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Всього впродовж року мандат втратили 17 народних депутатів:

"Головні причини складання мандатів – скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. До людини без депутатського мандату значно менша увага з боку ЗМІ, антикорупційних організацій (що важливо після відкриття електронних декларацій) і, відповідно, увага з боку правоохоронних органів. Окремі депутати склали мандат у зв’язку з призначенням на державні посади. Також частина депутатів були позбавлені мандату через припинення громадянства України", - прокоментував голова КВУ Олексій Кошель.

Як відомо, наразі в Раді залишилися 400 депутатів. При цьому на межі розпуску перебувають дві депутатські групи: "Відновлення України" та "За майбутнє", кількість депутатів у яких фактично є меншою, ніж вимагає регламент.