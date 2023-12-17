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На Таврійському напрямку армія РФ проводить активні піхотні атаки

Ворог активно застосовує бронетехніку та авіацію.

На Таврійському напрямку армія РФ проводить активні піхотні атаки
Фото: vgolos.ua

На Таврійському напрямку російські війська  продовжують активні піхотні атаки та збільшили активність артилерійських підрозділів. Для підтримки своєї піхоти окупанти задіюють авіацію та бронетехніку.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Напередодні російські загарбники в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали ракетного та 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли", – розповідає він.

Втрати російських військ на цьому напрямку значно зросли. ЗСУ знищили  57 одиниць російської військової техніки. Зокрема, сім ББМ, п'ять танків, вісім артсистем та 10 автомобілів. Армія РФ також втратила 576 солдатів. 

  • В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.
  • На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут успішно відбито 12 атак.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.
  • Водночас, на Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.  
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