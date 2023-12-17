На Таврійському напрямку армія РФ проводить активні піхотні атаки

На Таврійському напрямку російські війська продовжують активні піхотні атаки та збільшили активність артилерійських підрозділів. Для підтримки своєї піхоти окупанти задіюють авіацію та бронетехніку.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Напередодні російські загарбники в операційній зоні ОСУВ "Таврія" завдали ракетного та 13 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 1044 артобстріли", – розповідає він.

Втрати російських військ на цьому напрямку значно зросли. ЗСУ знищили 57 одиниць російської військової техніки. Зокрема, сім ББМ, п'ять танків, вісім артсистем та 10 автомобілів. Армія РФ також втратила 576 солдатів.