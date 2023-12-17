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Армія РФ знову атакувала Донеччину. Поранення дістали троє цивільних

Одна людина загинула.

Армія РФ знову атакувала Донеччину. Поранення дістали троє цивільних

Впродовж доби через обстріли окупантів троє людей в Донецькій області отримали поранення, одна людина загинула. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Ігор Мороз. 

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили 1791 цивільну людину, ще 4380 людей отримали поранення. 

"За 16 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Іллінівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення. Загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи", – пише Мороз.

Фото: Ігор Мороз

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