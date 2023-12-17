Російська армія обстріляла навчальний заклад Херсонщини

За минулу добу російська армія здійснила 96 обстрілів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БПЛА по Херсонщині. Цілили по житлових кварталах та навчальному закладу, – повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
По місту Херсон РФ випустила 40 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку у Херсоні", – ідеться у повідомленні ОВА.
Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
- За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції лівобережжя Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.
- Натомість російські війська намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Для цього окупанти перекидають в тил українських військових десантні групи.