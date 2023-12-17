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За добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів, 19 ворожих танків та 40 БпЛА

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 346 070 осіб.

За добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів, 19 ворожих танків та 40 БпЛА
Фото: тг-канал Гострі Картузи

За минулу добу українські військові знищили ще 1250 окупантів. Також ліквідовано 19 ворожих танків, 40 БпЛА, 37 ртилерійських систем, 25 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 346 070 одиниць особового складу, – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 5739 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 10692 (+25) од.;
  • артилерійських систем - 8137 (+37) од.;
  • РСЗВ - 923 (+3) од.;
  • засоби ППО - 609 (+4) од.;
  • літаків - 324 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 324 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40) од.;
  • крилаті ракети - 1610 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 22 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од.;
  • спеціальна техніка - 1194 (+4) од.

За добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.

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