За добу Сили оборони знищили ще 1250 російських окупантів, 19 ворожих танків та 40 БпЛА

За минулу добу українські військові знищили ще 1250 окупантів. Також ліквідовано 19 ворожих танків, 40 БпЛА, 37 ртилерійських систем, 25 броньованих машин. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 346 070 одиниць особового складу, – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 346 070 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 5739 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 10692 (+25) од.;
- артилерійських систем - 8137 (+37) од.;
- РСЗВ - 923 (+3) од.;
- засоби ППО - 609 (+4) од.;
- літаків - 324 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6278 (+40) од.;
- крилаті ракети - 1610 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10766 (+56) од.;
- спеціальна техніка - 1194 (+4) од.
За добу на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.