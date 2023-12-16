Головне за суботу, 16 грудня: ворожі атаки під Авдіївкою, засідання Ставки, нові українські БпЛА AQ 400 Scythe

Бої під Авдіївкою , 71 бойове зіткнення, ворожі обстріли, 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС. Яким запам’ятається 661-й день повномасштабної війни.

Наступного тижня Європейський союз збирається ухвалити 12-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свободи" Рікард Юзвяк (Rikard Jozwiak) у соцмережі X.

“Австрія щойно скасувала свій “резерв”. Антиросійські санкції мають бути офіційно ухвалені наступного тижня”, – йдеться в повідомленні. На цьому тижні видання Politico із посиланням на європейських дипломатів повідомило, що 12-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії "завис" через внутрішні перевірки Австрії.

12 листопада ЄС узгодив новий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет зосереджений на боротьбі з уникненням попередніх санкцій і також включає заборону на російські алмази.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 71 бойове зіткнення. Росіяни атакували українських захисників на шести напрямках фронту. Найбільше атак зафіксовано на Авдіївському - 27.

Ворог завдав трьох ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 12 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів росіян.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 грудня – в нашій новині.

Українські військові отримали першу партію нових безпілотних літальних апаратів великої дальності AQ 400 Scythe, йдеться на Defence Blog.

Українська компанія-виробник Terminal Autonomy повідомила про успішне завершення закупівель, відзначивши початкову виробничу потужність у 100 одиниць дронів. Компанія хоче збільшити виробництво до 500 одиниць на місяць.

AQ 400 Scythe - дрон великої дальності (750 км), призначений для запуску з коротких злітно-посадкових смуг або катапульт, здатний нести навантаження до 32 кг (з можливістю збільшення до 70 кг за рахунок зменшення дальності). Серед важливих характеристик - швидкий монтаж, можливості масового виробництва та економічна ефективність, що робить його ключовим активом у війні.

Terminal Autonomy налагодила виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих підприємств та інжинірингових фірм, що спеціалізуються на виробництві аналогічних платформ. Хоча компанія закуповує деякі комплектуючі за межами України, насамперед у Німеччині та Великобританії, пріоритетом проєкту є максимальна локалізація виробництва в межах України.

Президент Володимир Зеленський провів тригодинне засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

“Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази”, - повідомив президент.

Він зазначив, що завданням є максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил обороні української армії.

Кампанія зі звинувачення ексміністра оборони України Олексія Резнікова, а також уряду України у корупції була російською таємною операцією. До ІПСО залучили майже 13 тисяч ботів у TikTok.

Про це свідчать результати розслідування Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді із проєктом BBC Verify, передає "Голос Америки".

Кампанія передбачала публікацію відео на щонайменше сімох мовах, у яких ексміністра оборони звинувачували у придбанні розкішних особняків і автомобілів. Цим зловмисники натякали, що Резніков і український уряд загалом отримували прибуток від війни.

Попри те, що на тлі корупційних скандалів у Міноборони Олексій Резніков пішов у відставку а декілька високопосадовців МО отримали підозри, причетність ексміністра до оборудок не довели.

Компанія TikTok описала ситуацію довкола ботів і українського міністра як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі, і вважає її російською таємною операцією. Наразі TikTok виявив і видалив понад 12800 облікових записів, які, за його оцінками, брали участь в операції. Вони залучили понад 847 000 підписників і, ймовірно, згенерували сотні мільйонів переглядів.

Крім того, Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень почала вивчати підозрілу активність і в іншій соцмережі - Х (екствітер). Тут у липні теж почали одна за одною з'являлися публікації відео з TikTok, які були спрямовані проти Резнікова.

DFRLab оприлюднила й інші подібні спроби прокремлівських сил перешкодити гуманітарній та військовій підтримці України країнами Заходу.

Подробиці – в новині.

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