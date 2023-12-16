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На засіданні Ставки обговорили питання фортифікаційних укріплень та спільного з партнерами виробництва зброї

Також йшлося про реалізацію роботи спільних з партнерами ремонтних баз.

На засіданні Ставки обговорили питання фортифікаційних укріплень та спільного з партнерами виробництва зброї
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів тригодинне засідання Ставки Верховного головнокомандувача. 

“Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї. Окремо працюємо, щоб реалізувати всі наші домовленості з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази”, - повідомив президент. 

Він зазначив, що завданням є максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил обороні української армії.

Також глава держави зазначив, що за цей тиждень було знищено 104 ворожих “шахеди” зі 112, застосованих Росією. 

Як українські “мисливці на шахедів” боронять небо України – дивіться у нашому відео.

 

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Рустем Умєров заявив, що основною метою Міноборони наступного року буде локалізація оборонного виробництва. З бюджету на озброєння ЗСУ виділили 225 мільярдів гривень.

Тим часом уряд виділив 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення.

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