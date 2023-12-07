Шмигаль: Уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення

На придбання автотехніки спрямують 759 млн грн, а на спецтехніку - 29 млн грн.

На позачерговому засіданні уряд розпорядився надати кошт Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.

"Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів", - додав прем'єр.

Як інші держави допомагають Україні з розмінуванням