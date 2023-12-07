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Шмигаль: Уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення

На придбання автотехніки спрямують 759 млн грн, а на спецтехніку - 29 млн грн.

Шмигаль: Уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення
Фото: Макс Требухов

На позачерговому засіданні уряд розпорядився надати кошт Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.

"Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів", - додав прем'єр.

Як інші держави допомагають Україні з розмінуванням

  • Для цього партнери утворили так звану "коаліцію з розмінування". Її очолює Литва, і днями міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію. Відповідно до неї, йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".
  • Півтора мільйона євро на розмінування виділяє Словенія, мільйон євро надійде від Хорватії. Швейцарія готова надати Україні 100 млн швейцарських франків на гуманітарне розмінування.
  • Від Канади наші рятувальники отримали шість роботів для проведення необхідних робіт. Буде обладнання і від Норвегії.
  • Загалом міжнародні партнери виділили близько 500 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. За виділені кошти закуплять екіпірування для саперів та техніку для розмінування.
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