Шмигаль: Уряд виділяє 788 млн грн на розмінування та фортифікаційні укріплення

На позачерговому засіданні уряд розпорядився надати кошт Міністерству оборони для зміцнення обороноздатності в прифронтових регіонах.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, 759 млн грн будуть спрямовані на закупівлю автотехніки та 29 млн грн — на спецтехніку.
"Це дасть змогу сформувати додаткові підрозділи розмінування та суттєво прискорити терміни очищення українських земель від російських мін та снарядів", - додав прем'єр.
Як інші держави допомагають Україні з розмінуванням
- Для цього партнери утворили так звану "коаліцію з розмінування". Її очолює Литва, і днями міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас презентував оновлену концепцію. Відповідно до неї, йдеться як про елементи "гуманітарного розмінування", так і звільнених окупованих територій і "бойового розмінування".
- Півтора мільйона євро на розмінування виділяє Словенія, мільйон євро надійде від Хорватії. Швейцарія готова надати Україні 100 млн швейцарських франків на гуманітарне розмінування.
- Від Канади наші рятувальники отримали шість роботів для проведення необхідних робіт. Буде обладнання і від Норвегії.
- Загалом міжнародні партнери виділили близько 500 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні. За виділені кошти закуплять екіпірування для саперів та техніку для розмінування.