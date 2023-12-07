Росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованого лівобережжя Херсонщини

Російські окупанти оголосили про "евакуацію" населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони Росії. Про це повідомив у депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію", мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні. Куди і на яких умовах повезуть – невідомо", – пише Хлань.
Депутат зазначає, що після минулих евакуацій люди опинялись у найбільш депресивних районах Росії.
Депортація українців з окупованої Херсонщини:
- У жовтні Центр протидії дезінформації повідомляв, що під виглядом "евакуації" з Херсонської області окупанти депортуватимуть українців.
- Вже у листопаді з'явилася інформація, що російські окупанти розпочали депортацію мешканців з шести громад у Херсонській області.
- У Херсонській області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.
- 17 листопада у результаті серії успішних дій Сили оборони закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області та продовжують утримувати зайняті позиції.