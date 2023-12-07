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Росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованого лівобережжя Херсонщини

Є ймовірність, що вивезених українців депортують до найбільш депресивних регіонів РФ.

Росіяни оголосили про "евакуацію" українців з окупованого лівобережжя Херсонщини
Фото: Reuters

Російські окупанти оголосили про "евакуацію" населення з тимчасово окупованої Нової Каховки, що на лівобережжі Херсонщини. З великою ймовірністю депортованих людей відправлять у депресивні регіони Росії. Про це повідомив у депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію", мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні. Куди і на яких умовах повезуть – невідомо",  – пише Хлань.

Депутат зазначає, що після минулих евакуацій люди опинялись у найбільш депресивних районах Росії.

Депортація українців з окупованої Херсонщини:

  • У жовтні Центр протидії дезінформації повідомляв, що під виглядом "евакуації" з Херсонської області окупанти депортуватимуть українців.
  • 17 листопада у результаті серії успішних дій Сили оборони  закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області та продовжують утримувати зайняті позиції.
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