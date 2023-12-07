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У школах для безпеки дітей будуть чергувати поліцейські, – МВС

Таких фахівців відбиратимуть за конкурсом. Крім того, у кожному навчальному закладі будуть встановлені металошукачі та рамки.

У школах для безпеки дітей будуть чергувати поліцейські, – МВС
Фото: osvitoria.media

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища. 

Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.

Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів. 

Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

Міністр зазначив, що вже скоро стартує набір кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони

Тим часом Офіс Генпрокурора повідомив, що на Київщині розпочато розслідування у зв’язку з оприлюдненням відео бійки за участі дівчат.

У мережі інтернет розповсюджено відео побиття неповнолітньої дівчини в Білоцерківському районі Київської області. Кілька неповнолітніх спостерігали за знущанням та фільмували все на телефон. У подальшому відзняте відео розмістили в соціальних мережах. 

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до цього інциденту. У рамках кримінального провадження буде надана правова оцінкам діям кожного з учасників конфлікту.

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