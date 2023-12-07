У школах для безпеки дітей будуть чергувати поліцейські, – МВС

Таких фахівців відбиратимуть за конкурсом. Крім того, у кожному навчальному закладі будуть встановлені металошукачі та рамки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.

Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

Міністр зазначив, що вже скоро стартує набір кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.

Тим часом Офіс Генпрокурора повідомив, що на Київщині розпочато розслідування у зв’язку з оприлюдненням відео бійки за участі дівчат.

У мережі інтернет розповсюджено відео побиття неповнолітньої дівчини в Білоцерківському районі Київської області. Кілька неповнолітніх спостерігали за знущанням та фільмували все на телефон. У подальшому відзняте відео розмістили в соціальних мережах.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до цього інциденту. У рамках кримінального провадження буде надана правова оцінкам діям кожного з учасників конфлікту.