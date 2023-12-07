У школах для безпеки дітей будуть чергувати поліцейські, – МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.
Його основою має стати працівник поліції, який нестиме службу в навчальних закладах та відповідатиме за безпеку дітей.
Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів.
Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.
Міністр зазначив, що вже скоро стартує набір кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.
Тим часом Офіс Генпрокурора повідомив, що на Київщині розпочато розслідування у зв’язку з оприлюдненням відео бійки за участі дівчат.
У мережі інтернет розповсюджено відео побиття неповнолітньої дівчини в Білоцерківському районі Київської області. Кілька неповнолітніх спостерігали за знущанням та фільмували все на телефон. У подальшому відзняте відео розмістили в соціальних мережах.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до цього інциденту. У рамках кримінального провадження буде надана правова оцінкам діям кожного з учасників конфлікту.