СБУ оголосила підозру соратниці Аксьонова, яка вербує кримських школярів до російської "Юнармії"

До кінця 2024 року до лав "Юнармії" загарбники планують залучити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність зрадниці Олени Романовської - "заступниці" очільника окупаційного "уряду Криму" Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Перебуваючи на "посаді", Романовська виконує вказівку Кремля щодо примусового залучення кримських школярів до російської мілітарної організації "Юнармія". У лавах цього формування дітям нав’язують ідеологію рашизму та намагаються "прищепити" ненависть до України.

Також російські інструктори навчають "юнармійців" тактиці ведення бою, проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку і, загалом, готують учнів до війни проти України.

За наявними даними, до кінця 2024 року до лав "Юнармії" загарбники планують залучити кожну 10-ту дитину та підлітка з Криму.

"Щоб виконати «рознарядку» москви, Романовська дає прямі вказівки директорам місцевих шкіл на примусове залучення учнів до мілітарного формування країни-агресора. У разі відмови з боку батьків – очільники навчальних закладів та викладачі погрожують «зверненням» до каральних органів Росії на території півострова", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, до березня 2014 року Романовська обіймала різні посади в апараті Верховної Ради Криму. Втім, у період його захоплення підтримала російських окупантів. Згодом її призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації, де вона керує так званим "міністерством праці та соцполітики".

Жінка публічно підтримує збройну агресію Росії проти України та "героїзує" російських окупантів. Для цього неодноразово брала участь у "відкритті меморіальних дошок" загиблим рашистам.

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада). Оскільки вона перебуває на тимчасово окупованій території, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності. Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми.

Що таке "Юнармія"

"Юнармія" - це організації, що діє під крилом Міноборони РФ і готує "гарматне м'ясо" для армії окупантів. Створена вона за прикладом гітлер’югенду з нацистської Німеччини. На окупованих територіях основними завданнями організації є знищення самоідентифікації українських дітей та пропаганда.

У СРСР була розвинена система дитячо-юнацького армійського руху. Перші клуби, які займалися патріотичним вихованням, підготовкою до служби в армії та іншими завданнями, з'являлися до 1970-х років. Їх відкривали при громадських організаціях ветеранів Другої світової війни. Основна робота таких об'єднань припала на другу половину 1980-х, після повернення із зони бойових дій учасників Афганської війни. Наприкінці 1980-х усі військово-патріотичні клуби СРСР об'єднали в масштабний юнармійській рух.

У серпні 2021 року українська уповноважена Верховної Ради з прав людини звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

У травні 2015-го в одній зі шкіл Донецька відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.