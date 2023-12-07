88 обстрілів Херсонської області і безпілотники в Хмельницькій: як минула доба в регіонах

У Хмельницькій області вночі під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили ударний БпЛА. Повідомлень про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

По Чернігівській області за добу було чотири обстріли (22 вибухи). Ворог використав міномети, авіацію, бив по Корюківському та Новгород-Сіверському районах. У прикордонному селі Новгород-Сіверської громади росіяни скинули вибуховий пристрій на авто, люди не постраждали.

У Сумській вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано шість вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Краснопільська (чотири вибухи) та Середино-Будська (два вибухи) громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Новослобідська, Середино-Будська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з ракетних систем залпового вогню отримали поранення дві цивільні особи. Також обстрілом пошкоджено п'ять приватних будинків, чотири багатоквартирних будинки, приміщення лікарні, міської ради, ліцею, господарчу споруду, приміщення багажного відділення та платформи залізничного вокзалу, приміщення готелю. Великописарівська громада: внаслідок артобстрілу (три вибухи) пошкоджено три приватних домоволодіння.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 88 обстрілів (387 снарядів), з них по Херсону – 11 артилерійських обстрілів (29 снарядів). Рашисти поцілили у райони 29 населених пунктів області; територію та споруди насосної станції у Бериславському районі. Вночі противник здійснив удар БпЛА типу Shahed-136 в районі села Одрадокамʼянка. Без потерпілих.

У Луганській вчора окупанти відкривали вогонь і по Макіївці, і по Невському, усвідомлюючи, що там залишаються цивільні. Також ворог обстріляв Білогорівку – із мінометів, артилерії та авіації. Ударів з неба завдали і по Серебрянському лісу.За добу противник здійснив 154 обстріли (568 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнав понад 21 населений пункт: Землянки, Кругле, Охримівка, Бочкове, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове. Авіаударів ворог завдав по Іванівці, Синьківці, Піщаному. Внаслідок обстрілу села Подоли отримали осколкове поранення дві жінки 58 та 49 років. Остання від госпіталізації відмовилась. Пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено фасад двоповерхової адміністративної будівлі. Потерпілих немає. У Козачій Лопані внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Ймовірно, також пошкоджено триповерхова будівля колишнього підприємства, скління вікон вокзалу. Постраждалих немає. Щонайменше чотири рази окупанти завдавали ударів по Курилівці. Є пошкодження приватних будинків, без постраждалих.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили три ударних БпЛА Shahed-131/136. Вчора зранку та цієї ночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очакова. Постраждалих немає.

У Запорізькій було 112 ударів по 22 населених пунктах області, мирні жителі не постраждали. Ворог обстріляв з ракетних систем залпового вогню та вгатив авіаснарядом по Роботиному, а також атакував безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку, Лугівське й Левадне. По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Чарівного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Верхньої Терси, Степногірська, Кам'янського, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артудар. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській двічі за вчорашній день агресор бив по Нікополю. Застосував дрон-камікадзе та артилерію. Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без загиблих та постраждалих. У Нікопольському та Дніпровському районах відпрацювали наші сили ППО. Вночі неспокійно було в Нікопольському районі. Рашисти вдарили по районному центру. По місту працювала важка артилерія. Без жертв.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби – 10 населених пунктів: Багатир, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкине, Семенівка, Неліпівка, Андріївка, Сіверськ, Північне, Курахове. Пошкоджено житловий будинок, два ангари, залізнична колія, екскаватор, ЛЕП, адмінбудівля ТОВ "Електросталь", два енергоблоки Курахівської ТЕС, лінію тепломережі. На Донеччині за добу: чотири поранених.

В Одеській сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів". Окупанти прицільно атакували саме припортову інфраструктуру Подунавʼя. Пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Водій однієї з фур загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.